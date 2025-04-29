https://ria.ru/20250429/lavrov-2014203664.html

Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства

Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей развитие двустороннего стратегического партнерства, в ходе встречи стороны... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:10:00+03:00

2025-04-29T21:10:00+03:00

2025-04-29T21:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей развитие двустороннего стратегического партнерства, в ходе встречи стороны также подчеркнули настрой на поддерживание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, сообщили в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства. Подчеркнут обоюдный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы МИД провели сверку сверка часов по основным вопросам региональной и международной повестки дня, констатировали сохраняющееся стремление обеих сторон к наращиванию взаимодействия в ООН, ЕАЭС, БРИКС и на других многосторонних площадках, кроме того, была отмечена неизменная общая позиция двух стран относительно категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных санкционных мер. Подтверждена солидарная линия в отношении необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Острова со стороны США и исключения Кубы из американского списка "государств-спонсоров терроризма", заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html

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в мире, россия, куба, москва, сергей лавров, бруно родригес паррилья, оон, евразийский экономический союз, брикс