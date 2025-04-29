https://ria.ru/20250429/lavrov-2014203664.html
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей развитие двустороннего стратегического партнерства, в ходе встречи стороны... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:10:00+03:00
2025-04-29T21:10:00+03:00
2025-04-29T21:10:00+03:00
в мире
россия
куба
москва
сергей лавров
бруно родригес паррилья
оон
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей развитие двустороннего стратегического партнерства, в ходе встречи стороны также подчеркнули настрой на поддерживание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, сообщили в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства. Подчеркнут обоюдный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы МИД провели сверку сверка часов по основным вопросам региональной и международной повестки дня, констатировали сохраняющееся стремление обеих сторон к наращиванию взаимодействия в ООН, ЕАЭС, БРИКС и на других многосторонних площадках, кроме того, была отмечена неизменная общая позиция двух стран относительно категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных санкционных мер. Подтверждена солидарная линия в отношении необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Острова со стороны США и исключения Кубы из американского списка "государств-спонсоров терроризма", заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html
россия
куба
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба, москва, сергей лавров, бруно родригес паррилья, оон, евразийский экономический союз, брикс
В мире, Россия, Куба, Москва, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья, ООН, Евразийский экономический союз, БРИКС
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства
Лавров обсудил с главой МИД Кубы Паррильей развитие стратегического партнерства