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Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 29.04.2025
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21:10 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014203664.html
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей развитие двустороннего стратегического партнерства, в ходе встречи стороны... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:10:00+03:00
2025-04-29T21:10:00+03:00
в мире
россия
куба
москва
сергей лавров
бруно родригес паррилья
оон
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей развитие двустороннего стратегического партнерства, в ходе встречи стороны также подчеркнули настрой на поддерживание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, сообщили в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства. Подчеркнут обоюдный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы МИД провели сверку сверка часов по основным вопросам региональной и международной повестки дня, констатировали сохраняющееся стремление обеих сторон к наращиванию взаимодействия в ООН, ЕАЭС, БРИКС и на других многосторонних площадках, кроме того, была отмечена неизменная общая позиция двух стран относительно категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных санкционных мер. Подтверждена солидарная линия в отношении необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Острова со стороны США и исключения Кубы из американского списка "государств-спонсоров терроризма", заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html
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в мире, россия, куба, москва, сергей лавров, бруно родригес паррилья, оон, евразийский экономический союз, брикс
В мире, Россия, Куба, Москва, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья, ООН, Евразийский экономический союз, БРИКС
Лавров обсудил с главой МИД Кубы развитие стратегического партнерства

Лавров обсудил с главой МИД Кубы Паррильей развитие стратегического партнерства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей развитие двустороннего стратегического партнерства, в ходе встречи стороны также подчеркнули настрой на поддерживание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, сообщили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства. Подчеркнут обоюдный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы МИД провели сверку сверка часов по основным вопросам региональной и международной повестки дня, констатировали сохраняющееся стремление обеих сторон к наращиванию взаимодействия в ООН, ЕАЭС, БРИКС и на других многосторонних площадках, кроме того, была отмечена неизменная общая позиция двух стран относительно категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных санкционных мер.
Подтверждена солидарная линия в отношении необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Острова со стороны США и исключения Кубы из американского списка "государств-спонсоров терроризма", заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Вчера, 19:06
 
В миреРоссияКубаМоскваСергей ЛавровБруно Родригес ПаррильяООНЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
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