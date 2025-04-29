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Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра - РИА Новости, 29.04.2025
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19:39 29.04.2025 (обновлено: 19:44 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014185644.html
Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра
Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии призвал не РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:39:00+03:00
2025-04-29T19:44:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии призвал не читать заявления украинского режима "ни на ночь, ни с утра". "Не читайте заявления представителей украинского режима ни на ночь, ни с утра", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов о предложении Украины установить перемирие на 30 дней. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014172761.html
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В мире, Россия, Бразилия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, БРИКС
Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра

Лавров призвал не читать заявления представителей Киева ни на ночь, ни с утра

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии призвал не читать заявления украинского режима "ни на ночь, ни с утра".
«
"Не читайте заявления представителей украинского режима ни на ночь, ни с утра", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов о предложении Украины установить перемирие на 30 дней.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь
Вчера, 18:52
 
В миреРоссияБразилияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир ЗеленскийБРИКС
 
 
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