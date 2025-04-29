https://ria.ru/20250429/lavrov-2014185644.html

Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра

Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров призвал не читать заявления киевского режима ни на ночь, ни с утра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии призвал не РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:39:00+03:00

2025-04-29T19:39:00+03:00

2025-04-29T19:44:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии призвал не читать заявления украинского режима "ни на ночь, ни с утра". "Не читайте заявления представителей украинского режима ни на ночь, ни с утра", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов о предложении Украины установить перемирие на 30 дней. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014172761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, бразилия, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, брикс