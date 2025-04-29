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Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 29.04.2025 (обновлено: 19:58 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html
Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров
Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров
Предложение Владимира Путина — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:06:00+03:00
2025-04-29T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
сергей лавров
донецкая народная республика
украина
киев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Предложение Владимира Путина — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран БРИКС. Основные тезисы:&quot;Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, как требует Украина. — Прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие&quot;.Об отношениях с США&quot;Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время&quot;.О БРИКС
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
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украина
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Лавров: "Наше предложение — это начало прямых переговоров без предварительных условий"
Лавров заявил, что предложение Путина о перемирии ко Дню Победы - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий
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вооруженные силы украины, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сергей Лавров, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев

Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Предложение Владимира Путина — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран БРИКС. Основные тезисы:
  • не видно возможностей честного мониторинга соблюдения долгого перемирия на Украине;
  • Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя;
  • об инициативе Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии: "мы знаем цену этим заявлениям";
  • Лавров призвал не читать заявления киевского режима "ни на ночь, ни с утра";
  • решить конфликт на Украине можно лишь путем устранения его коренных причин;
  • заявления лидеров "ядерной пятерки" о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана, по-прежнему актуальны.
«

"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, как требует Украина. — Прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
Глава МИД

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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28 апреля, 08:00

Об отношениях с США

  • По мнению Москвы, диалог всегда предпочтительнее;
  • Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее: "это просто возвращение к нормальности";
  • страны продолжают контакты по самым разным сферам, стороны пытаются прийти к балансу интересов;
  • мир скоро увидит конкретные подтверждения того, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдные интересы;
  • Россия регулярно информирует партнеров по БРИКС о ходе переговоров.
«

"Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
Глава МИД

О БРИКС

  • Объединение не должно заниматься созданием собственных судебных инстанций;
  • страны БРИКС озабочены односторонними протекционистскими мерами и санкциями;
  • в центре системы должна оставаться Всемирная торговая организация, которую необходимо адаптировать к реалиям современности.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале 2025-го — Индонезия.

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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиев
 
 
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