Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров
- не видно возможностей честного мониторинга соблюдения долгого перемирия на Украине;
- Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя;
- об инициативе Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии: "мы знаем цену этим заявлениям";
- Лавров призвал не читать заявления киевского режима "ни на ночь, ни с утра";
- решить конфликт на Украине можно лишь путем устранения его коренных причин;
- заявления лидеров "ядерной пятерки" о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана, по-прежнему актуальны.
"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, как требует Украина. — Прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие".
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Об отношениях с США
- По мнению Москвы, диалог всегда предпочтительнее;
- Лавров призвал не рассматривать контакты Москвы и Вашингтона как нечто из ряда вон выходящее: "это просто возвращение к нормальности";
- страны продолжают контакты по самым разным сферам, стороны пытаются прийти к балансу интересов;
- мир скоро увидит конкретные подтверждения того, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдные интересы;
- Россия регулярно информирует партнеров по БРИКС о ходе переговоров.
"Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время".
О БРИКС
- Объединение не должно заниматься созданием собственных судебных инстанций;
- страны БРИКС озабочены односторонними протекционистскими мерами и санкциями;
- в центре системы должна оставаться Всемирная торговая организация, которую необходимо адаптировать к реалиям современности.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале 2025-го — Индонезия.