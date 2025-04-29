https://ria.ru/20250429/lavrov-2014175532.html

Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров

Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025

Путин предлагает прямые переговоры с Киевом без условий, заявил Лавров

Предложение Владимира Путина — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:06:00+03:00

2025-04-29T19:06:00+03:00

2025-04-29T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Предложение Владимира Путина — это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран БРИКС. Основные тезисы:"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, как требует Украина. — Прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие".Об отношениях с США"Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время".О БРИКС

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html

донецкая народная республика

украина

киев

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Лавров: "Наше предложение — это начало прямых переговоров без предварительных условий" Лавров заявил, что предложение Путина о перемирии ко Дню Победы - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий 2025-04-29T19:06 true PT0M10S

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вооруженные силы украины, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, украина, киев