https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174882.html

Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию

Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию

Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:02:00+03:00

2025-04-29T19:02:00+03:00

2025-04-29T19:23:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД государств БРИКС, комментируя призывы из Киева установить перемирие на 30 дней.Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174648.html

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