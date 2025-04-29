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Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 29.04.2025 (обновлено: 19:23 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174882.html
Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию
Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию
Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:02:00+03:00
2025-04-29T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
киев
сергей лавров
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД государств БРИКС, комментируя призывы из Киева установить перемирие на 30 дней.Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174648.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, брикс, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, БРИКС, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Лавров прокомментировал призывы Киева к 30-дневному перемирию

Лавров: Россия не видит возможностей мониторить соблюдение 30-дневного перемирия

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД государств БРИКС, комментируя призывы из Киева установить перемирие на 30 дней.
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров
Вчера, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровБРИКСВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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