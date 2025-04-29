https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174648.html

Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров

Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025

Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров

Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения Владимира Зеленского о... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:59:00+03:00

2025-04-29T18:59:00+03:00

2025-04-29T18:59:00+03:00

в мире

россия

киев

москва

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.

https://ria.ru/20250429/peremirie-2014002462.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, брикс, саммит брикс в бразилии