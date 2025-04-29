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Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
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18:59 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174648.html
Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров
Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров
Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения Владимира Зеленского о... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:59:00+03:00
2025-04-29T18:59:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.
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Россия знает цену заявлениям Киева о перемирии, заявил Лавров

Лавров об инициативе 30-дневного перемирия: мы знаем цену этим заявлениям Киева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
«
"Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
Вчера, 11:11
 
В миреРоссияКиевМоскваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Бразилии
 
 
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