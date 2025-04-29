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Лавров оценил заявления лидеров "ядерной пятерки"
Лавров оценил заявления лидеров "ядерной пятерки" - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров оценил заявления лидеров "ядерной пятерки"
Заявления лидеров ядерной пятёрки о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана по-прежнему актуальны, заявил министр иностранных... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:57:00+03:00
2025-04-29T18:57:00+03:00
2025-04-29T18:58:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Заявления лидеров ядерной пятёрки о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана по-прежнему актуальны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Важно закреплять страны ядерной пятёрки на тех позициях, которые были отражены в заявлениях лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН, по нашей инициативе это заявление было принято в январе 2022 года, и оно базируется на давней ещё договорённости между СССР и США, когда было выпущено совместное заявление, констатирующее следующую вещь, а именно ядерная война не может быть выиграна, поэтому необходимо сделать всё, чтобы она никогда не была развязана", - сказал он в ходе пресс-конференции. Он добавил, что сегодня эта задача весьма и весьма актуальна, особенно перед лицом бездумных агрессивных действий и призывов, которые звучат от руководства стран ЕС и из Лондона.
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В мире, Россия, СССР, США, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз
Лавров оценил заявления лидеров "ядерной пятерки"
Лавров: заявления лидеров ядерной пятерки по-прежнему актуальны