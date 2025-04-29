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Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 29.04.2025 (обновлено: 19:06 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014172761.html
Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь
Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь
Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:52:00+03:00
2025-04-29T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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россия
сергей лавров
кайя каллас
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – РИА Новости. Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Лидеры Евросоюза и (глава евродипломатии) Кая Каллас, и прочие представители сейчас говорят, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только потому, что они терпят поражение на поле боя, и их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся. Это все уже прекрасно понимают", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166598.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Сергей Лавров, Кайя Каллас, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии
Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь

Лавров: Украина и ЕС требуют от РФ прекратить огонь, потому что Киев проигрывает

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Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – РИА Новости. Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Лидеры Евросоюза и (глава евродипломатии) Кая Каллас, и прочие представители сейчас говорят, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только потому, что они терпят поражение на поле боя, и их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся. Это все уже прекрасно понимают", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта
Вчера, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияСергей ЛавровКайя КалласБРИКССаммит БРИКС в Бразилии
 
 
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