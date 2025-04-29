https://ria.ru/20250429/lavrov-2014172761.html

Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь

Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров объяснил, почему Украина и Европа требуют от России прекратить огонь

Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:52:00+03:00

2025-04-29T18:52:00+03:00

2025-04-29T19:06:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – РИА Новости. Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Лидеры Евросоюза и (глава евродипломатии) Кая Каллас, и прочие представители сейчас говорят, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только потому, что они терпят поражение на поле боя, и их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся. Это все уже прекрасно понимают", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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