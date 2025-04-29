https://ria.ru/20250429/lavrov-2014171919.html
Лавров: Путин предлагает Киеву прямые переговоры без условий
Лавров: Путин предлагает Киеву прямые переговоры без условий - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров: Путин предлагает Киеву прямые переговоры без условий
Предложение президента РФ Владимира Путина - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:48:00+03:00
2025-04-29T18:48:00+03:00
2025-04-29T20:09:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наше предложение, которое президент Путин озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие", - сказал Лавров на пресс-конференции.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174882.html
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Лавров: Путин предлагает Киеву прямые переговоры без условий
Лавров рассказал о предложении Путина о прямых переговорах с Киевом без условий