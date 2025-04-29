https://ria.ru/20250429/lavrov-2014171919.html

Лавров: Путин предлагает Киеву прямые переговоры без условий

Лавров: Путин предлагает Киеву прямые переговоры без условий - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров: Путин предлагает Киеву прямые переговоры без условий

Предложение президента РФ Владимира Путина - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:48:00+03:00

2025-04-29T18:48:00+03:00

2025-04-29T20:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

владимир путин

сергей лавров

стив уиткофф

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100354/07/1003540771_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f302c5bc7202c10b315218251b8b7ccb.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наше предложение, которое президент Путин озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие", - сказал Лавров на пресс-конференции.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014174882.html

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014172761.html

киев

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, владимир путин, сергей лавров, стив уиткофф, сша, в мире, владимир зеленский