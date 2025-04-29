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Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта - РИА Новости, 29.04.2025
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18:28 29.04.2025 (обновлено: 18:41 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166598.html
Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта
Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта
Решить украинский конфликт можно лишь путем устранения его коренных причин, в том числе необходим отказ от вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:28:00+03:00
2025-04-29T18:41:00+03:00
в мире
нато
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сергей лавров
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Решить украинский конфликт можно лишь путем устранения его коренных причин, в том числе необходим отказ от вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Много говорили (на СМИД БРИКС - ред.) об украинской ситуации. Мы в очередной раз подробно изложили наши принципиальные подходы по урегулированию этого конфликта путем устранения коренных причин его возникновения. Причины эти заключались в многолетних попытках расширять НАТО на Восток вплоть до российских границ и поглотить Украину в Североатлантический альянс, создавая тем самым прямые угрозы нашей безопасности непосредственно на российских границах", - сказал он в ходе пресс-конференции.Он добавил, что подчеркнул также важность прекращения практики киевского режима по истреблению всего, что так или иначе связано с Россией и русским миром, включая русский язык, русскую культуру, русскоязычные СМИ и каноническую православную церковь.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, нато, киев, сергей лавров, россия, украина, восток, владимир путин, брикс
В мире, НАТО, Киев, Сергей Лавров, Россия, Украина, Восток, Владимир Путин, БРИКС
Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта

Лавров: решить украинский конфликт можно лишь отказом от вступления Киева в НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Решить украинский конфликт можно лишь путем устранения его коренных причин, в том числе необходим отказ от вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Много говорили (на СМИД БРИКС - ред.) об украинской ситуации. Мы в очередной раз подробно изложили наши принципиальные подходы по урегулированию этого конфликта путем устранения коренных причин его возникновения. Причины эти заключались в многолетних попытках расширять НАТО на Восток вплоть до российских границ и поглотить Украину в Североатлантический альянс, создавая тем самым прямые угрозы нашей безопасности непосредственно на российских границах", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что подчеркнул также важность прекращения практики киевского режима по истреблению всего, что так или иначе связано с Россией и русским миром, включая русский язык, русскую культуру, русскоязычные СМИ и каноническую православную церковь.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 15:58
 
В миреНАТОКиевСергей ЛавровРоссияУкраинаВостокВладимир ПутинБРИКС
 
 
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