https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166598.html

Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта

Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров рассказал о единственном пути решения украинского конфликта

Решить украинский конфликт можно лишь путем устранения его коренных причин, в том числе необходим отказ от вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:28:00+03:00

2025-04-29T18:28:00+03:00

2025-04-29T18:41:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Решить украинский конфликт можно лишь путем устранения его коренных причин, в том числе необходим отказ от вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Много говорили (на СМИД БРИКС - ред.) об украинской ситуации. Мы в очередной раз подробно изложили наши принципиальные подходы по урегулированию этого конфликта путем устранения коренных причин его возникновения. Причины эти заключались в многолетних попытках расширять НАТО на Восток вплоть до российских границ и поглотить Украину в Североатлантический альянс, создавая тем самым прямые угрозы нашей безопасности непосредственно на российских границах", - сказал он в ходе пресс-конференции.Он добавил, что подчеркнул также важность прекращения практики киевского режима по истреблению всего, что так или иначе связано с Россией и русским миром, включая русский язык, русскую культуру, русскоязычные СМИ и каноническую православную церковь.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014100342.html

киев

россия

украина

восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, киев, сергей лавров, россия, украина, восток, владимир путин, брикс