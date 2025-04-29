https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166344.html
Лавров рассказал о российско-американских контактах
Лавров рассказал о российско-американских контактах - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров рассказал о российско-американских контактах
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:27:00+03:00
2025-04-29T18:27:00+03:00
2025-04-29T18:48:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы."Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела – покажет ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.Как отметил Лавров, Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками."Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям, и она продолжается буквально вот когда мы с вами общаемся", - отметил он.
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россия, в мире, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, брикс
Россия, В мире, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, БРИКС
Лавров рассказал о российско-американских контактах
Лавров: Россия и США продолжают контакты по самым разным сферам