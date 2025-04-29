https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166344.html

Лавров рассказал о российско-американских контактах

Лавров рассказал о российско-американских контактах - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров рассказал о российско-американских контактах

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:27:00+03:00

2025-04-29T18:27:00+03:00

2025-04-29T18:48:00+03:00

россия

в мире

москва

вашингтон (штат)

сергей лавров

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы."Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела – покажет ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.Как отметил Лавров, Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками."Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям, и она продолжается буквально вот когда мы с вами общаемся", - отметил он.

https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html

россия

москва

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, брикс