Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о российско-американских контактах - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 29.04.2025 (обновлено: 18:48 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014166344.html
Лавров рассказал о российско-американских контактах
Лавров рассказал о российско-американских контактах - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров рассказал о российско-американских контактах
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:27:00+03:00
2025-04-29T18:48:00+03:00
россия
в мире
москва
вашингтон (штат)
сергей лавров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы."Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела – покажет ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.Как отметил Лавров, Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками."Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям, и она продолжается буквально вот когда мы с вами общаемся", - отметил он.
https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, брикс
Россия, В мире, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, БРИКС
Лавров рассказал о российско-американских контактах

Лавров: Россия и США продолжают контакты по самым разным сферам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у РФ и США есть обоюдные интересы.
"Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела – покажет ближайшее время", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.
Как отметил Лавров, Москва продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном транспарентно и не в ущерб традиционным прочным связям с ее стратегическими партнерами и единомышленниками.
"Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям, и она продолжается буквально вот когда мы с вами общаемся", - отметил он.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Не стремятся". В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией
Вчера, 13:43
 
РоссияВ миреМоскваВашингтон (штат)Сергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала