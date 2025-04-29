https://ria.ru/20250429/lavrov-2014139927.html

Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит"

Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит" - РИА Новости, 29.04.2025

Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит"

Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:33:00+03:00

2025-04-29T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано "СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро", а ниже по-русски — "Россия рулит".Ранее замглавы МИД, шерпа России в объединении Сергей Рябков рассказал журналистам, что Лавров на встрече с коллегами по БРИКС разъяснил позицию Москвы по украинскому конфликту, которая отстаивается в том числе в контактах с США. По его словам, все участники саммита высказали заинтересованность в том, чтобы кризис урегулировали как можно скорее. Кроме того, стороны также затронули реформу глобального управления.Как подчеркнул сам министр, Россия информирует партнеров о ходе переговоров с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108180.html

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014107579.html

россия

рио-де-жанейро (город)

сша

бразилия

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