Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит"
Лавров приехал на заседание БРИКС в Бразилии на машине с надписью "Россия рулит"
© Мария Захарова/TelegramАвтомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.
На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано "СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро", а ниже по-русски — "Россия рулит".
Ранее замглавы МИД, шерпа России в объединении Сергей Рябков рассказал журналистам, что Лавров на встрече с коллегами по БРИКС разъяснил позицию Москвы по украинскому конфликту, которая отстаивается в том числе в контактах с США. По его словам, все участники саммита высказали заинтересованность в том, чтобы кризис урегулировали как можно скорее. Кроме того, стороны также затронули реформу глобального управления.
Как подчеркнул сам министр, Россия информирует партнеров о ходе переговоров с Вашингтоном.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С января 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале 2025 года — Индонезия.