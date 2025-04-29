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Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит" - РИА Новости, 29.04.2025
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17:33 29.04.2025 (обновлено: 18:42 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014139927.html
Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит"
Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит" - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит"
Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 29.04.2025
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано "СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро", а ниже по-русски — "Россия рулит".Ранее замглавы МИД, шерпа России в объединении Сергей Рябков рассказал журналистам, что Лавров на встрече с коллегами по БРИКС разъяснил позицию Москвы по украинскому конфликту, которая отстаивается в том числе в контактах с США. По его словам, все участники саммита высказали заинтересованность в том, чтобы кризис урегулировали как можно скорее. Кроме того, стороны также затронули реформу глобального управления.Как подчеркнул сам министр, Россия информирует партнеров о ходе переговоров с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108180.html
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россия, рио-де-жанейро (город), сша, сергей лавров, мария захарова, сергей рябков, брикс, бразилия, в мире
Россия, Рио-де-Жанейро (город), США, Сергей Лавров, Мария Захарова, Сергей Рябков, БРИКС, Бразилия, В мире
Лавров приехал на заседание БРИКС на машине с надписью "Россия рулит"

Лавров приехал на заседание БРИКС в Бразилии на машине с надписью "Россия рулит"

© Мария Захарова/TelegramАвтомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Мария Захарова/Telegram
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.
На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано "СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро", а ниже по-русски — "Россия рулит".
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Рябков рассказал об обсуждении в БРИКС ограничений в торговле
Вчера, 16:17
Ранее замглавы МИД, шерпа России в объединении Сергей Рябков рассказал журналистам, что Лавров на встрече с коллегами по БРИКС разъяснил позицию Москвы по украинскому конфликту, которая отстаивается в том числе в контактах с США. По его словам, все участники саммита высказали заинтересованность в том, чтобы кризис урегулировали как можно скорее. Кроме того, стороны также затронули реформу глобального управления.
Как подчеркнул сам министр, Россия информирует партнеров о ходе переговоров с Вашингтоном.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С января 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале 2025 года — Индонезия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Лавров на встрече глав МИД БРИКС разъяснил позицию России по Украине
Вчера, 16:15
 
РоссияРио-де-Жанейро (город)СШАСергей ЛавровМария ЗахароваСергей РябковБРИКСБразилияВ мире
 
 
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