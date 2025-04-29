https://ria.ru/20250429/latviya-2014222624.html

Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте

Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте - РИА Новости, 29.04.2025

Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте

Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T23:53:00+03:00

2025-04-29T23:53:00+03:00

2025-04-29T23:59:00+03:00

латвия

шоубиз

россия

литва

кристина орбакайте

горан брегович

эмир кустурица

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906770116_0:117:2878:1736_1920x0_80_0_0_e173ab3e26492201fb0031d73295935d.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов Эмира Кустурицы и участию в группе "Бьело дугме"."Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию... По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления... не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии", - говорится в публикации портала.По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом.

https://ria.ru/20250422/fsb-2012852269.html

https://ria.ru/20250418/mvd-2012014203.html

латвия

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия, россия, литва, кристина орбакайте, горан брегович, эмир кустурица, в мире