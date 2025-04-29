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Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте - РИА Новости, 29.04.2025
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Шоубиз
 
23:53 29.04.2025 (обновлено: 23:59 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/latviya-2014222624.html
Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте
Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте - РИА Новости, 29.04.2025
Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте
Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:53:00+03:00
2025-04-29T23:59:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов Эмира Кустурицы и участию в группе "Бьело дугме"."Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию... По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления... не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии", - говорится в публикации портала.По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом.
https://ria.ru/20250422/fsb-2012852269.html
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латвия, россия, литва, кристина орбакайте, горан брегович, эмир кустурица, в мире
Латвия, Шоубиз, Россия, Литва, Кристина Орбакайте, Горан Брегович, Эмир Кустурица, В мире
Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте

Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте и музыканту Бреговичу

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Кристина Орбакайте . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.
Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов Эмира Кустурицы и участию в группе "Бьело дугме".
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"Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию... По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления... не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии", - говорится в публикации портала.
По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом.
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ШоубизЛатвияРоссияЛитваКристина ОрбакайтеГоран БреговичЭмир КустурицаВ мире
 
 
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