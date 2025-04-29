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Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте
Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте - РИА Новости, 29.04.2025
Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте
Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:53:00+03:00
2025-04-29T23:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.Орбакайте является заслуженной артисткой Российской Федерации. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов Эмира Кустурицы и участию в группе "Бьело дугме"."Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию... По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления... не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии", - говорится в публикации портала.По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом.
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латвия, россия, литва, кристина орбакайте, горан брегович, эмир кустурица, в мире
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Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте
Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте и музыканту Бреговичу