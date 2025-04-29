https://ria.ru/20250429/kursk-2013836459.html
Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового "Смерша"
Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового "Смерша" - РИА Новости, 29.04.2025
Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового "Смерша"
Череда громких дел по поводу масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, которые в значительной степени повлияли на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:00:00+03:00
2025-04-29T08:00:00+03:00
2025-04-29T08:05:00+03:00
аналитика
россия
курская область
михаил мишустин
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013875807_0:0:1793:1010_1920x0_80_0_0_42a34b8d92ef4e47aba65d501ee80c57.jpg
Череда громких дел по поводу масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, которые в значительной степени повлияли на способность отразить вторжение ВСУ на первоначальном этапе и итоговый масштаб жертв и разрушений, подчеркивает справедливость многочисленных призывов приравнять экономические преступления, отражающиеся на национальной безопасности, к актам саботажа и государственной измене.Очевидно, что в воюющей стране экономические преступления, влияющие на политическую и социальную обстановку, должны предотвращаться, пресекаться и караться с максимальной жесткостью, о чем неоднократно заявляло российское руководство.Одними из наиболее социально опасных преступлений являются нарушения антимонопольного законодательства, приводящие к завышению потребительских цен и получению хищнической прибыли, что напрямую влияет на благополучие миллионов российских граждан, которые часто отказывают себе в последнем, отправляя помощь на фронт.В конце прошлой недели глава российского правительства Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским, который доложил премьеру результаты работы ведомства.По словам главы ФАС, главными приоритетами в работе службы являются защита интересов граждан, обеспечение внутреннего рынка доступными и качественными товарами и создание условий для здоровой конкуренции, для чего проводятся как постоянный мониторинг нарушений и применение мер антимонопольного реагирования, так и превентивные мероприятия.Например, ФАС создала механизм добровольных ценовых соглашений между производителями и торговыми сетями, который позволяет сдерживать цены и ограничивать наценки на продукты. Сейчас такие соглашения действуют в 51 регионе с участием 142 производителей, 30 оптовых организаций и около 13 тысяч организаций торговли. В 2024 году ФАС провела масштабный контроль цен в отношении лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, в результате которого по России 890 цен на социально важные лекарства были снижены в среднем на 15%.На постоянном контроле находятся цены на социально значимые продукты питания, а в случае необоснованного их повышения и выявления других нарушений применяются максимально жесткие меры. Благодаря проверкам и предписаниям ФАС со второго полугодия 2024-го снижены цены на базовые виды металлопродукции до восьми процентов, а в качестве штрафов за завышение цен в бюджет взыскано четыре миллиарда рублей. Параллельно ведомство держит на постоянном контроле тарифы на коммунальные услуги: только в 2024 году ФАС выдала 314 предписаний, в результате исполнения которых из тарифов на электроэнергию и ЖКХ было исключено более 29 миллиардов рублей.Среди недавних побед ФАС — введение круглогодичной скидки на железнодорожных маршрутах для детей от десяти до 18 лет, которая будет предоставляться независимо от формы обучения и без предъявления справки из учебного заведения, а также отмена повышения тарифов на услуги связи более чем для 30 миллионов абонентов, в результате чего в бюджет будет перечислено свыше трех миллиардов рублей незаконно полученного дохода.На заседании коллегии ФАС, приуроченном к 35-летию антимонопольного регулирования, Максим Шаскольский сообщил о самой распространенной схеме по завышению цен. По словам главы ведомства, ФАС постоянно выявляет длинные цепочки перепродаж отдельных товаров, а также картельные сговоры. Например, недавно служба выявила картель из 12 хозяйствующих субъектов, которые по предварительному сговору одерживали победы на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для нужд государственных учреждений на территории Москвы и Московской области. В результате они добивались минимального снижения от начальной максимальной цены, а также прибегали к недобросовестной практике "таран" — манипулированию ценами для победы заранее определенного участника. В свою очередь, в Ростовской, Волгоградской областях и Адыгее был выявлен картельный сговор между несколькими дорожными компаниями для завышения цен на торгах по содержанию автомобильных дорог. Итог: мошенники уплатили штраф в размере 396,2 миллиона рублей.В рамках отчета о работе правительства перед Госдумой 26 марта 2025 года Михаил Мишустин в очередной раз указал, что одной из главных причин роста цен на продукты первой необходимости являются наценки посредников. Во многих случаях маржа "из воздуха" превышает 50%. Например, в цепочке от рыболовецких компаний до ретейлера прекрасно себя чувствуют до шести посредников, что приводит к росту цены рыбной продукции для потребителя до 3,5 раза!Именно в связи с этим глава российского правительства последовательно отстаивает свою позицию по расширению полномочий ФАС и трансформации ведомства в структуру с превентивными полномочиями на гражданском рынке, аналогичными функциям "Смерша" в военной сфере. Знаменитый "Смерш", действовавший в 1943-1946 годах, эффективно обеспечивал безопасность тыла через зачистку шпионов и диверсантов. Подобно ему современная ФАС фокусируется на чистке экономического пространства от недобросовестных игроков, мошенников и вредителей.В свое время президент России Владимир Путин указывал, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко справедливость: "От того, насколько эффективно мы будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества — это сохранение нашего государства и обеспечение достижения тех целей, которые мы перед собой ставим по всем важнейшим направлениям".Защита закона и справедливости — главная цель нового экономического "Смерша", который ведет войну с врагами по эту линию фронта не на жизнь, а на смерть.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html
https://ria.ru/20250425/mishustin-2013349501.html
https://ria.ru/20250328/fas-2007867950.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, курская область, михаил мишустин, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Аналитика, Россия, Курская область, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Череда громких дел по поводу масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, которые в значительной степени повлияли на способность отразить вторжение ВСУ на первоначальном этапе и итоговый масштаб жертв и разрушений, подчеркивает справедливость многочисленных призывов приравнять экономические преступления, отражающиеся на национальной безопасности, к актам саботажа и государственной измене.
Очевидно, что в воюющей стране экономические преступления, влияющие на политическую и социальную обстановку, должны предотвращаться, пресекаться и караться с максимальной жесткостью, о чем неоднократно заявляло российское руководство.
Одними из наиболее социально опасных преступлений являются нарушения антимонопольного законодательства, приводящие к завышению потребительских цен и получению хищнической прибыли, что напрямую влияет на благополучие миллионов российских граждан, которые часто отказывают себе в последнем, отправляя помощь на фронт.
В конце прошлой недели глава российского правительства Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским, который доложил премьеру результаты работы ведомства.
По словам главы ФАС, главными приоритетами в работе службы являются защита интересов граждан, обеспечение внутреннего рынка доступными и качественными товарами и создание условий для здоровой конкуренции, для чего проводятся как постоянный мониторинг нарушений и применение мер антимонопольного реагирования, так и превентивные мероприятия.
Например, ФАС создала механизм добровольных ценовых соглашений между производителями и торговыми сетями, который позволяет сдерживать цены и ограничивать наценки на продукты. Сейчас такие соглашения действуют в 51 регионе с участием 142 производителей, 30 оптовых организаций и около 13 тысяч организаций торговли. В 2024 году ФАС провела масштабный контроль цен в отношении лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, в результате которого по России 890 цен на социально важные лекарства были снижены в среднем на 15%.
На постоянном контроле находятся цены на социально значимые продукты питания, а в случае необоснованного их повышения и выявления других нарушений применяются максимально жесткие меры. Благодаря проверкам и предписаниям ФАС со второго полугодия 2024-го снижены цены на базовые виды металлопродукции до восьми процентов, а в качестве штрафов за завышение цен в бюджет взыскано четыре миллиарда рублей. Параллельно ведомство держит на постоянном контроле тарифы на коммунальные услуги: только в 2024 году ФАС выдала 314 предписаний, в результате исполнения которых из тарифов на электроэнергию и ЖКХ было исключено более 29 миллиардов рублей.
Среди недавних побед ФАС — введение круглогодичной скидки на железнодорожных маршрутах для детей от десяти до 18 лет, которая будет предоставляться независимо от формы обучения и без предъявления справки из учебного заведения, а также отмена повышения тарифов на услуги связи более чем для 30 миллионов абонентов, в результате чего в бюджет будет перечислено свыше трех миллиардов рублей незаконно полученного дохода.
На заседании коллегии ФАС, приуроченном к 35-летию антимонопольного регулирования, Максим Шаскольский сообщил о самой распространенной схеме по завышению цен. По словам главы ведомства, ФАС постоянно выявляет длинные цепочки перепродаж отдельных товаров, а также картельные сговоры. Например, недавно служба выявила картель из 12 хозяйствующих субъектов, которые по предварительному сговору одерживали победы на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для нужд государственных учреждений на территории Москвы и Московской области. В результате они добивались минимального снижения от начальной максимальной цены, а также прибегали к недобросовестной практике "таран" — манипулированию ценами для победы заранее определенного участника. В свою очередь, в Ростовской, Волгоградской областях и Адыгее был выявлен картельный сговор между несколькими дорожными компаниями для завышения цен на торгах по содержанию автомобильных дорог. Итог: мошенники уплатили штраф в размере 396,2 миллиона рублей.
В рамках отчета о работе правительства перед Госдумой 26 марта 2025 года Михаил Мишустин в очередной раз указал, что одной из главных причин роста цен на продукты первой необходимости являются наценки посредников. Во многих случаях маржа "из воздуха" превышает 50%. Например, в цепочке от рыболовецких компаний до ретейлера прекрасно себя чувствуют до шести посредников, что приводит к росту цены рыбной продукции для потребителя до 3,5 раза!
Именно в связи с этим глава российского правительства последовательно отстаивает свою позицию по расширению полномочий ФАС и трансформации ведомства в структуру с превентивными полномочиями на гражданском рынке, аналогичными функциям "Смерша" в военной сфере. Знаменитый "Смерш", действовавший в 1943-1946 годах, эффективно обеспечивал безопасность тыла через зачистку шпионов и диверсантов. Подобно ему современная ФАС фокусируется на чистке экономического пространства от недобросовестных игроков, мошенников и вредителей.
В свое время президент России Владимир Путин указывал, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко справедливость: "От того, насколько эффективно мы будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества — это сохранение нашего государства и обеспечение достижения тех целей, которые мы перед собой ставим по всем важнейшим направлениям".
Защита закона и справедливости — главная цель нового экономического "Смерша", который ведет войну с врагами по эту линию фронта не на жизнь, а на смерть.