https://ria.ru/20250429/kursk-2013836459.html

Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового "Смерша"

Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового "Смерша" - РИА Новости, 29.04.2025

Очередь к стенке: страшные уроки Курска для нового "Смерша"

Череда громких дел по поводу масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, которые в значительной степени повлияли на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:05:00+03:00

аналитика

россия

курская область

михаил мишустин

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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Череда громких дел по поводу масштабных хищений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, которые в значительной степени повлияли на способность отразить вторжение ВСУ на первоначальном этапе и итоговый масштаб жертв и разрушений, подчеркивает справедливость многочисленных призывов приравнять экономические преступления, отражающиеся на национальной безопасности, к актам саботажа и государственной измене.Очевидно, что в воюющей стране экономические преступления, влияющие на политическую и социальную обстановку, должны предотвращаться, пресекаться и караться с максимальной жесткостью, о чем неоднократно заявляло российское руководство.Одними из наиболее социально опасных преступлений являются нарушения антимонопольного законодательства, приводящие к завышению потребительских цен и получению хищнической прибыли, что напрямую влияет на благополучие миллионов российских граждан, которые часто отказывают себе в последнем, отправляя помощь на фронт.В конце прошлой недели глава российского правительства Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским, который доложил премьеру результаты работы ведомства.По словам главы ФАС, главными приоритетами в работе службы являются защита интересов граждан, обеспечение внутреннего рынка доступными и качественными товарами и создание условий для здоровой конкуренции, для чего проводятся как постоянный мониторинг нарушений и применение мер антимонопольного реагирования, так и превентивные мероприятия.Например, ФАС создала механизм добровольных ценовых соглашений между производителями и торговыми сетями, который позволяет сдерживать цены и ограничивать наценки на продукты. Сейчас такие соглашения действуют в 51 регионе с участием 142 производителей, 30 оптовых организаций и около 13 тысяч организаций торговли. В 2024 году ФАС провела масштабный контроль цен в отношении лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, в результате которого по России 890 цен на социально важные лекарства были снижены в среднем на 15%.На постоянном контроле находятся цены на социально значимые продукты питания, а в случае необоснованного их повышения и выявления других нарушений применяются максимально жесткие меры. Благодаря проверкам и предписаниям ФАС со второго полугодия 2024-го снижены цены на базовые виды металлопродукции до восьми процентов, а в качестве штрафов за завышение цен в бюджет взыскано четыре миллиарда рублей. Параллельно ведомство держит на постоянном контроле тарифы на коммунальные услуги: только в 2024 году ФАС выдала 314 предписаний, в результате исполнения которых из тарифов на электроэнергию и ЖКХ было исключено более 29 миллиардов рублей.Среди недавних побед ФАС — введение круглогодичной скидки на железнодорожных маршрутах для детей от десяти до 18 лет, которая будет предоставляться независимо от формы обучения и без предъявления справки из учебного заведения, а также отмена повышения тарифов на услуги связи более чем для 30 миллионов абонентов, в результате чего в бюджет будет перечислено свыше трех миллиардов рублей незаконно полученного дохода.На заседании коллегии ФАС, приуроченном к 35-летию антимонопольного регулирования, Максим Шаскольский сообщил о самой распространенной схеме по завышению цен. По словам главы ведомства, ФАС постоянно выявляет длинные цепочки перепродаж отдельных товаров, а также картельные сговоры. Например, недавно служба выявила картель из 12 хозяйствующих субъектов, которые по предварительному сговору одерживали победы на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для нужд государственных учреждений на территории Москвы и Московской области. В результате они добивались минимального снижения от начальной максимальной цены, а также прибегали к недобросовестной практике "таран" — манипулированию ценами для победы заранее определенного участника. В свою очередь, в Ростовской, Волгоградской областях и Адыгее был выявлен картельный сговор между несколькими дорожными компаниями для завышения цен на торгах по содержанию автомобильных дорог. Итог: мошенники уплатили штраф в размере 396,2 миллиона рублей.В рамках отчета о работе правительства перед Госдумой 26 марта 2025 года Михаил Мишустин в очередной раз указал, что одной из главных причин роста цен на продукты первой необходимости являются наценки посредников. Во многих случаях маржа "из воздуха" превышает 50%. Например, в цепочке от рыболовецких компаний до ретейлера прекрасно себя чувствуют до шести посредников, что приводит к росту цены рыбной продукции для потребителя до 3,5 раза!Именно в связи с этим глава российского правительства последовательно отстаивает свою позицию по расширению полномочий ФАС и трансформации ведомства в структуру с превентивными полномочиями на гражданском рынке, аналогичными функциям "Смерша" в военной сфере. Знаменитый "Смерш", действовавший в 1943-1946 годах, эффективно обеспечивал безопасность тыла через зачистку шпионов и диверсантов. Подобно ему современная ФАС фокусируется на чистке экономического пространства от недобросовестных игроков, мошенников и вредителей.В свое время президент России Владимир Путин указывал, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко справедливость: "От того, насколько эффективно мы будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества — это сохранение нашего государства и обеспечение достижения тех целей, которые мы перед собой ставим по всем важнейшим направлениям".Защита закона и справедливости — главная цель нового экономического "Смерша", который ведет войну с врагами по эту линию фронта не на жизнь, а на смерть.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html

https://ria.ru/20250425/mishustin-2013349501.html

https://ria.ru/20250328/fas-2007867950.html

россия

курская область

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аналитика, россия, курская область, михаил мишустин, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)