https://ria.ru/20250429/kurgan-2013954305.html
В Белоруссии оценили включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО
В Белоруссии оценили включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 29.04.2025
В Белоруссии оценили включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО
Включение Мамаева Кургана и Брестской крепости как трансграничного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО укрепит их позиции на международной арене, заявил РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:54:00+03:00
2025-04-29T00:54:00+03:00
2025-04-29T00:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
юнеско
белоруссия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Включение Мамаева Кургана и Брестской крепости как трансграничного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО укрепит их позиции на международной арене, заявил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член верхней палаты белорусского парламента Александр Коркотадзе. "Несмотря на санкции, в прошлом году представители 29 государств из самых разных уголков мира побывали в Брестской крепости… Первым из важнейших шагов в укреплении наших позиций на международной арене считаем включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО двух мемориалов: Мамаева Кургана и Брестской крепости", - сказал он во время международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Слова директора мемориального комплекса приводит в своем Telegram-канала пресс-служба верхней палаты парламента. "Предпосылки для этого заложены в дни смертельных схваток на полях сражений, в самоотверженности послевоенных поколений по восстановлению разоренных городов и сел, в кропотливой изыскательской и поисковой работе по установлению имен, фактов и событий важнейшего в нашей истории события, которое на генетическом уровне живет в каждом из нас. В наших силах не только преумножить материальное наследие воинских мемориалов, но и защитить их особый статус - незыблемость границ, принципов и идейного наполнения; правил поведения и проведения ритуальных мероприятий, организованных и одиночных посетителей", - сказал Коркотадзе. Он добавил, что оба мемориала должны и для будущих поколений оставаться примером глубокого уважения, гордости за прошлое, олицетворением стремления к защите немеркнущей правды о Великой Отечественной войне и Великой Победе. "Для этого у наших государств есть воля, возможности и долг перед павшими", - подчеркнул Коркотадзе. Летом 2024 года два масштабных мемориальных комплекса вошли в предварительный список наследия ЮНЕСКО в качестве совместной российско-белорусской транснациональной номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган". Проект претендует на внесение в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО и получение международного признания в соответствии с конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
https://ria.ru/20250428/volgograd-2013940627.html
https://ria.ru/20250404/kontslager-2009293046.html
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юнеско, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ЮНЕСКО, Белоруссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссии оценили включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО
Коркотадзе: включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО укрепит его позиции
МИНСК, 29 апр – РИА Новости.
Включение Мамаева Кургана и Брестской крепости как трансграничного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО укрепит их позиции на международной арене, заявил
директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член верхней палаты белорусского парламента Александр Коркотадзе.
"Несмотря на санкции, в прошлом году представители 29 государств из самых разных уголков мира побывали в Брестской крепости… Первым из важнейших шагов в укреплении наших позиций на международной арене считаем включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО
двух мемориалов: Мамаева Кургана и Брестской крепости", - сказал он во время международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Слова директора мемориального комплекса приводит в своем Telegram-канала пресс-служба верхней палаты парламента.
"Предпосылки для этого заложены в дни смертельных схваток на полях сражений, в самоотверженности послевоенных поколений по восстановлению разоренных городов и сел, в кропотливой изыскательской и поисковой работе по установлению имен, фактов и событий важнейшего в нашей истории события, которое на генетическом уровне живет в каждом из нас. В наших силах не только преумножить материальное наследие воинских мемориалов, но и защитить их особый статус - незыблемость границ, принципов и идейного наполнения; правил поведения и проведения ритуальных мероприятий, организованных и одиночных посетителей", - сказал Коркотадзе.
Он добавил, что оба мемориала должны и для будущих поколений оставаться примером глубокого уважения, гордости за прошлое, олицетворением стремления к защите немеркнущей правды о Великой Отечественной войне и Великой Победе. "Для этого у наших государств есть воля, возможности и долг перед павшими", - подчеркнул Коркотадзе.
Летом 2024 года два масштабных мемориальных комплекса вошли в предварительный список наследия ЮНЕСКО в качестве совместной российско-белорусской транснациональной номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган". Проект претендует на внесение в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО и получение международного признания в соответствии с конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.