https://ria.ru/20250429/kurgan-2013954305.html

В Белоруссии оценили включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО

В Белоруссии оценили включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 29.04.2025

В Белоруссии оценили включение Мамаева Кургана в список ЮНЕСКО

Включение Мамаева Кургана и Брестской крепости как трансграничного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО укрепит их позиции на международной арене, заявил РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:54:00+03:00

2025-04-29T00:54:00+03:00

2025-04-29T00:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

юнеско

белоруссия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849183003_0:190:3093:1931_1920x0_80_0_0_2e9e7bb6a38f73247a7902c6913e908c.jpg

МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Включение Мамаева Кургана и Брестской крепости как трансграничного объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО укрепит их позиции на международной арене, заявил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член верхней палаты белорусского парламента Александр Коркотадзе. "Несмотря на санкции, в прошлом году представители 29 государств из самых разных уголков мира побывали в Брестской крепости… Первым из важнейших шагов в укреплении наших позиций на международной арене считаем включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО двух мемориалов: Мамаева Кургана и Брестской крепости", - сказал он во время международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Слова директора мемориального комплекса приводит в своем Telegram-канала пресс-служба верхней палаты парламента. "Предпосылки для этого заложены в дни смертельных схваток на полях сражений, в самоотверженности послевоенных поколений по восстановлению разоренных городов и сел, в кропотливой изыскательской и поисковой работе по установлению имен, фактов и событий важнейшего в нашей истории события, которое на генетическом уровне живет в каждом из нас. В наших силах не только преумножить материальное наследие воинских мемориалов, но и защитить их особый статус - незыблемость границ, принципов и идейного наполнения; правил поведения и проведения ритуальных мероприятий, организованных и одиночных посетителей", - сказал Коркотадзе. Он добавил, что оба мемориала должны и для будущих поколений оставаться примером глубокого уважения, гордости за прошлое, олицетворением стремления к защите немеркнущей правды о Великой Отечественной войне и Великой Победе. "Для этого у наших государств есть воля, возможности и долг перед павшими", - подчеркнул Коркотадзе. Летом 2024 года два масштабных мемориальных комплекса вошли в предварительный список наследия ЮНЕСКО в качестве совместной российско-белорусской транснациональной номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган". Проект претендует на внесение в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО и получение международного признания в соответствии с конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

https://ria.ru/20250428/volgograd-2013940627.html

https://ria.ru/20250404/kontslager-2009293046.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юнеско, белоруссия, 80-летие победы в великой отечественной войне