https://ria.ru/20250429/krym-2014221225.html
В МИД назвали причину отказа Зеленского признать Крым российским
В МИД назвали причину отказа Зеленского признать Крым российским - РИА Новости, 29.04.2025
В МИД назвали причину отказа Зеленского признать Крым российским
Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:39:00+03:00
2025-04-29T23:39:00+03:00
2025-04-29T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за меркантильных интересов. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать юридически Крым. Он утверждает, что такая позиция основана на международном праве. "Тут во главе угла лежат меркантильные интересы. Таким образом Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ, так как этот конфликт уже толком поднадоел всему миру, кроме самого Зеленского, зарабатывающего на смертях бедных граждан Украины свои 30 сребреников", - сказал Березовский. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250429/telegraph-2014127621.html
https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html
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В МИД назвали причину отказа Зеленского признать Крым российским
Березовский: Зеленский не признает статус Крыма из-за меркантильных интересов