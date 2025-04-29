https://ria.ru/20250429/kreml-2014012449.html

В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие

В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие - РИА Новости, 29.04.2025

В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:54:00+03:00

2025-04-29T11:54:00+03:00

2025-04-29T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. "Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией предложенное Путиным перемирие в дни годовщины Победы.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html

россия

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Максим Зубков

россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский