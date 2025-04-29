https://ria.ru/20250429/kreml-2014012449.html
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие - РИА Новости, 29.04.2025
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:54:00+03:00
2025-04-29T11:54:00+03:00
2025-04-29T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917840_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_e9dec05dfd1afe11770a4e19df37e4c9.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. "Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией предложенное Путиным перемирие в дни годовщины Победы.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917840_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_8427d494e909aea0a05cb39f13d89da8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие
Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу Путина