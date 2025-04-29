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В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kreml-2014012449.html
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие - РИА Новости, 29.04.2025
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:54:00+03:00
2025-04-29T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. "Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией предложенное Путиным перемирие в дни годовщины Победы.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html
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россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле назвали манипуляцией решение Киева не давать ответ на перемирие

Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу Путина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу российского лидера Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль.
"Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Владимира Зеленского, назвавшего манипуляцией предложенное Путиным перемирие в дни годовщины Победы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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