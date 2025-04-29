https://ria.ru/20250429/kosmos-2014138907.html

В БРИКС создадут Совет по космосу

В БРИКС создадут Совет по космосу - РИА Новости, 29.04.2025

В БРИКС создадут Совет по космосу

Главы космических агентств стран БРИКС поддержали создание Совета по космосу в рамках этого объединения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:30:00+03:00

2025-04-29T17:30:00+03:00

2025-04-29T17:30:00+03:00

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БРАЗИЛИА, 29 апр - РИА Новости. Главы космических агентств стран БРИКС поддержали создание Совета по космосу в рамках этого объединения, передаёт корреспондент РИА Новости. В понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств в столице Бразилии предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу для координации работы по текущим совместным проектам и новым инициативам. Выступая на пленарной сессии встречи, Баканов уточнил, что Совет БРИКС по космосу мог бы стать ключевым совещательным органом объединения по вопросам исследования и использования космоса в мирных целях. В нём будут рассматриваться проекты и инициативы, международные вопросы, такие, как долгосрочная устойчивость и безопасность космической деятельности, управление космическим движением, спутниковая навигация, космический мусор, освоение космических ресурсов. Создание Совета, по словам главы "Роскосмоса", обеспечит справедливые и взаимовыгодные отношения между космическими агентствами и предприятиями стран-участниц объединения, а также сделает возможным скорейший запуск амбициозных совместных программ и проектов. Он уточнил, что у каждой страны БРИКС свое видение будущего мировой космонавтики, своя стратегия и свои интересы, но объединение усилий дало бы ощутимый синергетический эффект. Баканов напомнил, что совокупная группировка стран БРИКС составляет около 1,5 тысячи космических аппаратов, а с 21 стартового комплекса на территории стран объединения в 2024 году состоялось около 100 пусков. Эта инфраструктура может быть использована на благо экономики и для повышения качества жизни граждан стран БРИКС, подчеркнул глава "Роскосмоса".

https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108180.html

https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108067.html

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бразилия, дмитрий баканов, брикс, роскосмос, в мире, россия