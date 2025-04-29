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Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР - РИА Новости, 29.04.2025
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20:20 29.04.2025 (обновлено: 20:23 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/koreya-2014195387.html
Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР
Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР - РИА Новости, 29.04.2025
Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР
Военнослужащие-инструкторы на российских полигонах, где учатся корейские военнослужащие, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:20:00+03:00
2025-04-29T20:23:00+03:00
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
ким чен ын
вооруженные силы украины
корейская народная армия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие-инструкторы на российских полигонах, где учатся корейские военнослужащие, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и выражения для общения бойцами КНДР в ходе подготовки, рассказал российский инструктор в материале тележурналистки Марине Ким на телеканале Соловьев Live. Например, в "шпаргалке", которую показал на кадрах сюжета российский инструктор, есть такие команды, как: "Стой!" (на корейском - "Сот!", написано буквами русского алфавита - ред.) или "Огонь! Это на корейском произносится как "Сакёк!" Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013805115.html
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия
Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия
Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР

Инструкторы на российских полигонах получили разговорник с корейскими словами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие-инструкторы на российских полигонах, где учатся корейские военнослужащие, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и выражения для общения бойцами КНДР в ходе подготовки, рассказал российский инструктор в материале тележурналистки Марине Ким на телеканале Соловьев Live.
Например, в "шпаргалке", которую показал на кадрах сюжета российский инструктор, есть такие команды, как: "Стой!" (на корейском - "Сот!", написано буквами русского алфавита - ред.) или "Огонь! Это на корейском произносится как "Сакёк!"
Военнослужащий в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области
28 апреля, 12:43
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Военнослужащий ВС КНДР - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Военный инструктор оценил подготовку бойцов из КНДР
Вчера, 19:27
 
РоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныКорейская народная армия
 
 
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