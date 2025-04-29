https://ria.ru/20250429/koreya-2014195387.html

Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР

Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР - РИА Новости, 29.04.2025

Российские военные использовали разговорник с бойцами из КНДР

Военнослужащие-инструкторы на российских полигонах, где учатся корейские военнослужащие, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:20:00+03:00

2025-04-29T20:20:00+03:00

2025-04-29T20:23:00+03:00

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

ким чен ын

вооруженные силы украины

корейская народная армия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие-инструкторы на российских полигонах, где учатся корейские военнослужащие, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и выражения для общения бойцами КНДР в ходе подготовки, рассказал российский инструктор в материале тележурналистки Марине Ким на телеканале Соловьев Live. Например, в "шпаргалке", которую показал на кадрах сюжета российский инструктор, есть такие команды, как: "Стой!" (на корейском - "Сот!", написано буквами русского алфавита - ред.) или "Огонь! Это на корейском произносится как "Сакёк!" Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013805115.html

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россия

курская область

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия