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"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев - РИА Новости, 29.04.2025
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02:14 29.04.2025 (обновлено: 02:15 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/koreya-2013956701.html
"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев
"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев - РИА Новости, 29.04.2025
"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев
Физическое состояние бойцов из Северной Кореи и их сокрушительная мощь шокировало украинских боевиков, пишет австрийское издание Kurier. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:14:00+03:00
2025-04-29T02:15:00+03:00
в мире
курская область
россия
пхеньян
владимир путин
валерий герасимов
ким чен ын
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Физическое состояние бойцов из Северной Кореи и их сокрушительная мощь шокировало украинских боевиков, пишет австрийское издание Kurier."Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно", — рассказал один из опрошенных изданием украинских военнослужащих.По словам боевика 47-й механизированной бригады ВСУ, северокорейские солдаты быстро адаптировались к реалиям боевых действий."Они старались минимизировать свои потери. В конце концов, их огромная масса была просто сокрушительной", — пожаловался он.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Вчера Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.Позже президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, участвовавших в разгроме украинских войск, вторгшихся в Курскую область.
https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html
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в мире, курская область, россия, пхеньян, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия
В мире, Курская область, Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия
"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев

Kurier: военные ВСУ поразились физической выносливости солдат из КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Физическое состояние бойцов из Северной Кореи и их сокрушительная мощь шокировало украинских боевиков, пишет австрийское издание Kurier.
"Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно", — рассказал один из опрошенных изданием украинских военнослужащих.
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По словам боевика 47-й механизированной бригады ВСУ, северокорейские солдаты быстро адаптировались к реалиям боевых действий.
"Они старались минимизировать свои потери. В конце концов, их огромная масса была просто сокрушительной", — пожаловался он.
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.
Вчера Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
Позже президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, участвовавших в разгроме украинских войск, вторгшихся в Курскую область.
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В миреКурская областьРоссияПхеньянВладимир ПутинВалерий ГерасимовКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныКорейская народная армия
 
 
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