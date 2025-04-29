https://ria.ru/20250429/koreya-2013956701.html

"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев

"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев - РИА Новости, 29.04.2025

"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев

Физическое состояние бойцов из Северной Кореи и их сокрушительная мощь шокировало украинских боевиков, пишет австрийское издание Kurier. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:14:00+03:00

2025-04-29T02:14:00+03:00

2025-04-29T02:15:00+03:00

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пхеньян

владимир путин

валерий герасимов

ким чен ын

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Физическое состояние бойцов из Северной Кореи и их сокрушительная мощь шокировало украинских боевиков, пишет австрийское издание Kurier."Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно", — рассказал один из опрошенных изданием украинских военнослужащих.По словам боевика 47-й механизированной бригады ВСУ, северокорейские солдаты быстро адаптировались к реалиям боевых действий."Они старались минимизировать свои потери. В конце концов, их огромная масса была просто сокрушительной", — пожаловался он.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Вчера Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.Позже президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, участвовавших в разгроме украинских войск, вторгшихся в Курскую область.

https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

https://ria.ru/20240220/peskov-1928429492.html

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в мире, курская область, россия, пхеньян, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия