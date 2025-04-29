"Это невероятно": боевики ВСУ остались в шоке от северокорейцев
Kurier: военные ВСУ поразились физической выносливости солдат из КНДР
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Физическое состояние бойцов из Северной Кореи и их сокрушительная мощь шокировало украинских боевиков, пишет австрийское издание Kurier.
"Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно", — рассказал один из опрошенных изданием украинских военнослужащих.
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По словам боевика 47-й механизированной бригады ВСУ, северокорейские солдаты быстро адаптировались к реалиям боевых действий.
"Они старались минимизировать свои потери. В конце концов, их огромная масса была просто сокрушительной", — пожаловался он.
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.
Вчера Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
Позже президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, участвовавших в разгроме украинских войск, вторгшихся в Курскую область.
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