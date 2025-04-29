В Коммунарке установят барельефы Зиновьеву и Канту
На территории школы в Коммунарке установят барельефы философам Зиновьеву и Канту
Философ и писатель Александр Зиновьев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Барельефы философам Александру Зиновьеву и Иммануилу Канту установят на территории столичной школы в Коммунарке, в будущем также планируется установка третьего барельефа, посвященного философу Алексею Лосеву, сообщил РИА Новости директор школы №547 Павел Карпов.
"У нас два школьных здания, есть площадь рядом с одним из них. Здания называются "Логика" и "Диалектика". На площади есть стена, где будут установлены барельефы. Пока мы планируем два барельефа. Первый - это Александру Зиновьеву, который символизирует здание "Логики", как выдающийся российский логик. Его установят 10 мая, в день смерти философа. В установке барельефа будет принимать участие его вдова, Ольга Зиновьева. Барельеф был изготовлен педагогом Павлом Гуляевым, который также является профессиональным скульптором", - рассказал Карпов.
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Директор отметил, что второй барельеф будет посвящен Иммануилу Канту. Он будет символизировать "Диалектику". В будущем также планируется установка третьего барельефа, посвященного философу Алексею Лосеву, который будет установлен после введения в работу третьего здания школы с названием "Риторика".
"Площадь, которая находится рядом со зданием "Диалектика", называют "Площадью диалектики". Это означает, что мы должны соответствовать этому названию. Все классы в школе носят имена российских государственных, исторических или культурных деятелей. У каждого класса две буквы, означающие их инициалы. У детей и классных руководителей есть воспитательная программа, они изучают историю героев, какие-то внутренние мероприятия проводят, то есть для них это является в том числе и предметом работы. Вот такая есть традиция школьная - отдавать дань уважения героям", - добавил Карпов.
Он уточнил, что в связи с этим и зародилась идея установки барельефов, которые будут еще больше подчеркивать традиции образовательного учреждения.
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