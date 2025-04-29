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В Коммунарке установят барельефы Зиновьеву и Канту - РИА Новости, 29.04.2025
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Культура
 
20:40 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kommunarka-2014199828.html
В Коммунарке установят барельефы Зиновьеву и Канту
В Коммунарке установят барельефы Зиновьеву и Канту - РИА Новости, 29.04.2025
В Коммунарке установят барельефы Зиновьеву и Канту
Барельефы философам Александру Зиновьеву и Иммануилу Канту установят на территории столичной школы в Коммунарке, в будущем также планируется установка третьего... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Барельефы философам Александру Зиновьеву и Иммануилу Канту установят на территории столичной школы в Коммунарке, в будущем также планируется установка третьего барельефа, посвященного философу Алексею Лосеву, сообщил РИА Новости директор школы №547 Павел Карпов. "У нас два школьных здания, есть площадь рядом с одним из них. Здания называются "Логика" и "Диалектика". На площади есть стена, где будут установлены барельефы. Пока мы планируем два барельефа. Первый - это Александру Зиновьеву, который символизирует здание "Логики", как выдающийся российский логик. Его установят 10 мая, в день смерти философа. В установке барельефа будет принимать участие его вдова, Ольга Зиновьева. Барельеф был изготовлен педагогом Павлом Гуляевым, который также является профессиональным скульптором", - рассказал Карпов. Директор отметил, что второй барельеф будет посвящен Иммануилу Канту. Он будет символизировать "Диалектику". В будущем также планируется установка третьего барельефа, посвященного философу Алексею Лосеву, который будет установлен после введения в работу третьего здания школы с названием "Риторика". "Площадь, которая находится рядом со зданием "Диалектика", называют "Площадью диалектики". Это означает, что мы должны соответствовать этому названию. Все классы в школе носят имена российских государственных, исторических или культурных деятелей. У каждого класса две буквы, означающие их инициалы. У детей и классных руководителей есть воспитательная программа, они изучают историю героев, какие-то внутренние мероприятия проводят, то есть для них это является в том числе и предметом работы. Вот такая есть традиция школьная - отдавать дань уважения героям", - добавил Карпов. Он уточнил, что в связи с этим и зародилась идея установки барельефов, которые будут еще больше подчеркивать традиции образовательного учреждения.
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999289274.html
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коммунарка (москва), александр зиновьев, иммануил кант, россия
Культура, Коммунарка (Москва), Александр Зиновьев, Иммануил Кант, Россия
В Коммунарке установят барельефы Зиновьеву и Канту

На территории школы в Коммунарке установят барельефы философам Зиновьеву и Канту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФилософ и писатель Александр Зиновьев
Философ и писатель Александр Зиновьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Философ и писатель Александр Зиновьев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Барельефы философам Александру Зиновьеву и Иммануилу Канту установят на территории столичной школы в Коммунарке, в будущем также планируется установка третьего барельефа, посвященного философу Алексею Лосеву, сообщил РИА Новости директор школы №547 Павел Карпов.
"У нас два школьных здания, есть площадь рядом с одним из них. Здания называются "Логика" и "Диалектика". На площади есть стена, где будут установлены барельефы. Пока мы планируем два барельефа. Первый - это Александру Зиновьеву, который символизирует здание "Логики", как выдающийся российский логик. Его установят 10 мая, в день смерти философа. В установке барельефа будет принимать участие его вдова, Ольга Зиновьева. Барельеф был изготовлен педагогом Павлом Гуляевым, который также является профессиональным скульптором", - рассказал Карпов.
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Директор отметил, что второй барельеф будет посвящен Иммануилу Канту. Он будет символизировать "Диалектику". В будущем также планируется установка третьего барельефа, посвященного философу Алексею Лосеву, который будет установлен после введения в работу третьего здания школы с названием "Риторика".
"Площадь, которая находится рядом со зданием "Диалектика", называют "Площадью диалектики". Это означает, что мы должны соответствовать этому названию. Все классы в школе носят имена российских государственных, исторических или культурных деятелей. У каждого класса две буквы, означающие их инициалы. У детей и классных руководителей есть воспитательная программа, они изучают историю героев, какие-то внутренние мероприятия проводят, то есть для них это является в том числе и предметом работы. Вот такая есть традиция школьная - отдавать дань уважения героям", - добавил Карпов.
Он уточнил, что в связи с этим и зародилась идея установки барельефов, которые будут еще больше подчеркивать традиции образовательного учреждения.
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