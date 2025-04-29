Военный инструктор оценил подготовку бойцов из КНДР
Военный инструктор Ким: бойцы из КНДР приезжают физически подготовленными
Военнослужащий ВС КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бойцы из жителей КНДР не хуже, чем из россиян, они приезжают хорошо подготовленными физически, остается только познакомить их с российским оружием, заявил военный инструктор в эксклюзивном материале Марине Ким специально для телеканала Соловьев Live.
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"Парни приезжают физически подготовленные, остается их только познакомить с нашим оружием, научить стрелять... из них бойцы не хуже, чем наши. Враг сам бежит первый, потому что боится стрелкового боя, а мы в стрелковом бою не уступим никому", - рассказал инструктор.
По его словам, военные из КНДР приезжают в возрасте 23-27 лет.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой.