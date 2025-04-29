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Военный инструктор оценил подготовку бойцов из КНДР - РИА Новости, 29.04.2025
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19:27 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kndr-2014183607.html
Военный инструктор оценил подготовку бойцов из КНДР
Военный инструктор оценил подготовку бойцов из КНДР - РИА Новости, 29.04.2025
Военный инструктор оценил подготовку бойцов из КНДР
Бойцы из жителей КНДР не хуже, чем из россиян, они приезжают хорошо подготовленными физически, остается только познакомить их с российским оружием, заявил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:27:00+03:00
2025-04-29T19:27:00+03:00
россия
пхеньян
курская область
владимир путин
валерий герасимов
оон
вооруженные силы украины
корейская народная армия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бойцы из жителей КНДР не хуже, чем из россиян, они приезжают хорошо подготовленными физически, остается только познакомить их с российским оружием, заявил военный инструктор в эксклюзивном материале Марине Ким специально для телеканала Соловьев Live. "Парни приезжают физически подготовленные, остается их только познакомить с нашим оружием, научить стрелять... из них бойцы не хуже, чем наши. Враг сам бежит первый, потому что боится стрелкового боя, а мы в стрелковом бою не уступим никому", - рассказал инструктор. По его словам, военные из КНДР приезжают в возрасте 23-27 лет. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой.
https://ria.ru/20250429/peskov-2014036346.html
https://ria.ru/20250113/kndr-1993483700.html
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россия, пхеньян, курская область, владимир путин, валерий герасимов, оон, вооруженные силы украины, корейская народная армия
Россия, Пхеньян, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ООН, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия
Военный инструктор оценил подготовку бойцов из КНДР

Военный инструктор Ким: бойцы из КНДР приезжают физически подготовленными

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС КНДР
Военнослужащий ВС КНДР - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий ВС КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бойцы из жителей КНДР не хуже, чем из россиян, они приезжают хорошо подготовленными физически, остается только познакомить их с российским оружием, заявил военный инструктор в эксклюзивном материале Марине Ким специально для телеканала Соловьев Live.
«
"Парни приезжают физически подготовленные, остается их только познакомить с нашим оружием, научить стрелять... из них бойцы не хуже, чем наши. Враг сам бежит первый, потому что боится стрелкового боя, а мы в стрелковом бою не уступим никому", - рассказал инструктор.
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По его словам, военные из КНДР приезжают в возрасте 23-27 лет.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой.
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