https://ria.ru/20250429/kndr-2014005215.html
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин наградит военных КНДР, которые отличились во время разгрома сил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:23:00+03:00
2025-04-29T11:23:00+03:00
2025-04-29T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
кндр (северная корея)
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин наградит военных КНДР, которые отличились во время разгрома сил ВСУ, вторгшихся в Курскую область."Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, наградит ли Путин военных КНДР.Ранее Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области. Президент РФ отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженность корейских солдат.
https://ria.ru/20250429/mironov-2013954982.html
курская область
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, кндр (северная корея), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Курская область, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Песков
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области
Песков не исключил, что Путин наградит бойцов КНДР, помогавших в Курской области