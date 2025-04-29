https://ria.ru/20250429/kndr-2014005215.html

Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области

Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025

Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин наградит военных КНДР, которые отличились во время разгрома сил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:23:00+03:00

2025-04-29T11:23:00+03:00

2025-04-29T11:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

кндр (северная корея)

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин наградит военных КНДР, которые отличились во время разгрома сил ВСУ, вторгшихся в Курскую область."Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, наградит ли Путин военных КНДР.Ранее Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области. Президент РФ отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженность корейских солдат.

https://ria.ru/20250429/mironov-2013954982.html

курская область

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, кндр (северная корея), дмитрий песков