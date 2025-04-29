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Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 29.04.2025 (обновлено: 11:52 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/kndr-2014005215.html
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин наградит военных КНДР, которые отличились во время разгрома сил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:23:00+03:00
2025-04-29T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
кндр (северная корея)
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин наградит военных КНДР, которые отличились во время разгрома сил ВСУ, вторгшихся в Курскую область."Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, наградит ли Путин военных КНДР.Ранее Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области. Президент РФ отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженность корейских солдат.
https://ria.ru/20250429/mironov-2013954982.html
курская область
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курская область, кндр (северная корея), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Курская область, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Песков
Песков не исключил награждение бойцов КНДР, отличившихся в Курской области

Песков не исключил, что Путин наградит бойцов КНДР, помогавших в Курской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин наградит военных КНДР, которые отличились во время разгрома сил ВСУ, вторгшихся в Курскую область.
"Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать, конечно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, наградит ли Путин военных КНДР.
Ранее Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области. Президент РФ отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженность корейских солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКНДР (Северная Корея)Дмитрий Песков
 
 
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