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Армейская делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию - РИА Новости, 29.04.2025
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04:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kndr-2013961027.html
Армейская делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию
Армейская делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию - РИА Новости, 29.04.2025
Армейская делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию
Делегация Корейской народной армии (КНА) КНДР отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T04:17:00+03:00
2025-04-29T04:17:00+03:00
в мире
пхеньян
россия
московская область (подмосковье)
корейская народная армия
министерство обороны белоруссии
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СЕУЛ, 29 апр - РИА Новости. Делегация Корейской народной армии (КНА) КНДР отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ён Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая пройдет в России", - пишет ЦТАК. Сообщается, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводили генералы и офицеры КНА, а также военный атташе посольства Российской Федерации в КНДР. Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля. От иностранных государств в конгрессе примут участие руководство минобороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве, военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции.
https://ria.ru/20250428/baturin-2013793662.html
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в мире, пхеньян, россия, московская область (подмосковье), корейская народная армия, министерство обороны белоруссии
В мире, Пхеньян, Россия, Московская область (Подмосковье), Корейская народная армия, Министерство обороны Белоруссии
Армейская делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию

ЦТАК: делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 апр - РИА Новости. Делегация Корейской народной армии (КНА) КНДР отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ён Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая пройдет в России", - пишет ЦТАК.
Северокорейские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Политолог назвал военный союз России и КНДР предостережением Западу
Вчера, 11:41
Сообщается, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводили генералы и офицеры КНА, а также военный атташе посольства Российской Федерации в КНДР.
Третий Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" пройдет в Подмосковье 30 апреля.
От иностранных государств в конгрессе примут участие руководство минобороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве, военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции.
Секретарь Совета Безопасности России Сергея Шойгу и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу
21 марта, 16:00
 
В миреПхеньянРоссияМосковская область (Подмосковье)Корейская народная армияМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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