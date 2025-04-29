https://ria.ru/20250429/klimat-2014063478.html

В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP

В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP - РИА Новости, 29.04.2025

В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP

Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:30:00+03:00

2025-04-29T14:30:00+03:00

2025-04-29T14:30:00+03:00

в мире

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дональд трамп

марко рубио

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо. Как поясняется в публикации, Национальная оценка климата - это отчет, фиксирующий изменения климата на территории США. Он публикуется каждые четыре года, начиная с 2000-го. Следующий отчет, над которым работали уволенные ученые, планировалось опубликовать в 2028 году. "Администрация Трампа сообщила ученым, писавшим утвержденный конгрессом отчет по климату, что они "освобождаются" от своих обязанностей, а объем отчета пересматривается", - говорится в сообщении газеты. В письме администрации к ученым судьба следующего отчета не уточняется, пишет газета. Ранее газета Politico сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

https://ria.ru/20250330/wp-2008195741.html

https://ria.ru/20250321/ssha-2006608628.html

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио