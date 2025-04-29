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В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP - РИА Новости, 29.04.2025
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14:30 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/klimat-2014063478.html
В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP
В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP - РИА Новости, 29.04.2025
В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:30:00+03:00
2025-04-29T14:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо. Как поясняется в публикации, Национальная оценка климата - это отчет, фиксирующий изменения климата на территории США. Он публикуется каждые четыре года, начиная с 2000-го. Следующий отчет, над которым работали уволенные ученые, планировалось опубликовать в 2028 году. "Администрация Трампа сообщила ученым, писавшим утвержденный конгрессом отчет по климату, что они "освобождаются" от своих обязанностей, а объем отчета пересматривается", - говорится в сообщении газеты. В письме администрации к ученым судьба следующего отчета не уточняется, пишет газета. Ранее газета Politico сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.
https://ria.ru/20250330/wp-2008195741.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату, пишет WP

WP: администрация Трампа уволила сотни ученых, работавших над отчетом по климату

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо.
Как поясняется в публикации, Национальная оценка климата - это отчет, фиксирующий изменения климата на территории США. Он публикуется каждые четыре года, начиная с 2000-го. Следующий отчет, над которым работали уволенные ученые, планировалось опубликовать в 2028 году.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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«
"Администрация Трампа сообщила ученым, писавшим утвержденный конгрессом отчет по климату, что они "освобождаются" от своих обязанностей, а объем отчета пересматривается", - говорится в сообщении газеты.
В письме администрации к ученым судьба следующего отчета не уточняется, пишет газета.
Ранее газета Politico сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.
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