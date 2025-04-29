https://ria.ru/20250429/klaster-2014150796.html

Тюменская область развивает строительно-индустриальный кластер

Тюменская область развивает строительно-индустриальный кластер - РИА Новости, 29.04.2025

Тюменская область развивает строительно-индустриальный кластер

В Тюменской области активно развивается строительно-индустриальный кластер, объединение компаний дает им и региону больший потенциал и повышает их... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:47:00+03:00

2025-04-29T17:47:00+03:00

2025-04-29T17:47:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. В Тюменской области активно развивается строительно-индустриальный кластер, объединение компаний дает им и региону больший потенциал и повышает их эффективность, заявил губернатор Александр Моор. "Мы интересны для инвесторов ..., но при этом имеем большое количество тюменских предприятий… Мы видим большой потенциал для сотрудничества между тюменскими компаниями и предприятиями из других регионов. Работа в кластере совершенно точно перспективна и более эффективна. Еще одна его важная задача – поиск новых ниш и реализация новых инвестиционных проектов на территории Тюменской области", – сообщил Моор журналистам после встречи с участниками кластера. Рабочая встреча участников строительно-индустриального кластера прошла в Ялуторовске в понедельник, его участники рассказали губернатору, как развивается кластер и какие новые возможности появляются для входящих в него компаний. Тюменский строительно-индустриальный кластер создан в регионе по примеру нефтегазового кластера в феврале 2024 года. Президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева отметила, что сейчас в него входят 75 компаний из пяти регионов России. Кластер помогает напрямую общаться производителям, заказчикам и подрядчикам. Для его участников регулярно проводятся технологические дни, закупочные сессии и другие мероприятия для эффективного взаимодействия.

https://ria.ru/20250428/studenty-2013894041.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор