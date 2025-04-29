https://ria.ru/20250429/kitay-2013965920.html

Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок

Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок - РИА Новости, 29.04.2025

Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок

США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:46:00+03:00

2025-04-29T06:46:00+03:00

2025-04-29T06:46:00+03:00

сша

китай

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на прием самолетов Boeing. Ранее китайское финансовое издание "Дии цайцзин" сообщило, что китайские авиакомпании начали приостанавливать прием самолетов американской компании Boeing из-за "взаимных тарифов" США. "Размахивая тарифной дубинкой, США серьёзно подрывают стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, дестабилизируют международный рынок воздушных перевозок, в результате чего многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность. Это нанесло ущерб как китайским авиакомпаниям, так и американской компании Boeing", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Ранее агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что власти Китая в связи с торговой войной потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний.

https://ria.ru/20250415/bloomberg-2011334157.html

сша

китай

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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт