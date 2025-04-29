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Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок - РИА Новости, 29.04.2025
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06:46 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kitay-2013965920.html
Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок
Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок - РИА Новости, 29.04.2025
Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок
США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:46:00+03:00
2025-04-29T06:46:00+03:00
сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на прием самолетов Boeing. Ранее китайское финансовое издание "Дии цайцзин" сообщило, что китайские авиакомпании начали приостанавливать прием самолетов американской компании Boeing из-за "взаимных тарифов" США. "Размахивая тарифной дубинкой, США серьёзно подрывают стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, дестабилизируют международный рынок воздушных перевозок, в результате чего многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность. Это нанесло ущерб как китайским авиакомпаниям, так и американской компании Boeing", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Ранее агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что власти Китая в связи с торговой войной потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний.
https://ria.ru/20250415/bloomberg-2011334157.html
сша
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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай обвинил США в дестабилизации рынка воздушных перевозок

Минкоммерции Китая обвинило США в дестабилизации рынка воздушных перевозок

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. США, размахивая тарифной дубинкой, дестабилизируют рынок воздушных перевозок, это навредило и компании Boeing, заявило минкоммерции КНР, комментируя запрет на прием самолетов Boeing.
Ранее китайское финансовое издание "Дии цайцзин" сообщило, что китайские авиакомпании начали приостанавливать прием самолетов американской компании Boeing из-за "взаимных тарифов" США.
"Размахивая тарифной дубинкой, США серьёзно подрывают стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, дестабилизируют международный рынок воздушных перевозок, в результате чего многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность. Это нанесло ущерб как китайским авиакомпаниям, так и американской компании Boeing", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что власти Китая в связи с торговой войной потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний.
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании China Southern Airlines в международном аэропорту Дивопу в Урумчи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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15 апреля, 12:21
 
СШАКитайВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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