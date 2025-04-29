https://ria.ru/20250429/kitay-2013965271.html

Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И

Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025

Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И

Китай ожидает, что стороны украинского конфликта урегулируют коренные причины кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:32:00+03:00

2025-04-29T06:32:00+03:00

2025-04-29T06:32:00+03:00

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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай ожидает, что стороны украинского конфликта урегулируют коренные причины кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Китай приветствует все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса, ожидает, что стороны конфликта урегулируют коренные причины кризиса, как можно скорее достигнут справедливого, прочного, обязательного для исполнения и приемлемого для всех участников мирного соглашения", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что страны БРИКС должны "придерживаться объективной и справедливой позиции, настаивать на разрешении разногласий через диалог и переговоры, поддерживать деятельность учреждений ООН в выполнении их обязанностей и создавать условия для достижения политического урегулирования".

https://ria.ru/20250429/briks-2013964482.html

китай

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в мире, китай, рио-де-жанейро (город), ван и (политик), брикс, оон