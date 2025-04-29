https://ria.ru/20250429/kitay-2013965271.html
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И
Китай ожидает, что стороны украинского конфликта урегулируют коренные причины кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:32:00+03:00
2025-04-29T06:32:00+03:00
2025-04-29T06:32:00+03:00
в мире
китай
рио-де-жанейро (город)
ван и (политик)
брикс
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_91d6b251c3c6d1a125ed991996ab66bd.jpg
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай ожидает, что стороны украинского конфликта урегулируют коренные причины кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Китай приветствует все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса, ожидает, что стороны конфликта урегулируют коренные причины кризиса, как можно скорее достигнут справедливого, прочного, обязательного для исполнения и приемлемого для всех участников мирного соглашения", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что страны БРИКС должны "придерживаться объективной и справедливой позиции, настаивать на разрешении разногласий через диалог и переговоры, поддерживать деятельность учреждений ООН в выполнении их обязанностей и создавать условия для достижения политического урегулирования".
https://ria.ru/20250429/briks-2013964482.html
китай
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_f1d300c98fb3f71a2c4c2fb64112b876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, рио-де-жанейро (город), ван и (политик), брикс, оон
В мире, Китай, Рио-де-Жанейро (город), Ван И (политик), БРИКС, ООН
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И
Ван И: Китай ожидает урегулирования коренных причин украинского кризиса