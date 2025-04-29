Рейтинг@Mail.ru
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kitay-2013965271.html
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И
Китай ожидает, что стороны украинского конфликта урегулируют коренные причины кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:32:00+03:00
2025-04-29T06:32:00+03:00
в мире
китай
рио-де-жанейро (город)
ван и (политик)
брикс
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_91d6b251c3c6d1a125ed991996ab66bd.jpg
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай ожидает, что стороны украинского конфликта урегулируют коренные причины кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Китай приветствует все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса, ожидает, что стороны конфликта урегулируют коренные причины кризиса, как можно скорее достигнут справедливого, прочного, обязательного для исполнения и приемлемого для всех участников мирного соглашения", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что страны БРИКС должны "придерживаться объективной и справедливой позиции, настаивать на разрешении разногласий через диалог и переговоры, поддерживать деятельность учреждений ООН в выполнении их обязанностей и создавать условия для достижения политического урегулирования".
https://ria.ru/20250429/briks-2013964482.html
китай
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_f1d300c98fb3f71a2c4c2fb64112b876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, рио-де-жанейро (город), ван и (политик), брикс, оон
В мире, Китай, Рио-де-Жанейро (город), Ван И (политик), БРИКС, ООН
Китай ждет урегулирования коренных причин украинского кризиса, заявил Ван И

Ван И: Китай ожидает урегулирования коренных причин украинского кризиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай ожидает, что стороны украинского конфликта урегулируют коренные причины кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Китай приветствует все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса, ожидает, что стороны конфликта урегулируют коренные причины кризиса, как можно скорее достигнут справедливого, прочного, обязательного для исполнения и приемлемого для всех участников мирного соглашения", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что страны БРИКС должны "придерживаться объективной и справедливой позиции, настаивать на разрешении разногласий через диалог и переговоры, поддерживать деятельность учреждений ООН в выполнении их обязанностей и создавать условия для достижения политического урегулирования".
Ван И - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Страны БРИКС должны стать опорой дела мира и развития, заявил Ван И
Вчера, 06:13
 
В миреКитайРио-де-Жанейро (город)Ван И (политик)БРИКСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала