Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И
Ван И: взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным
© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Ван И во время встречи "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Ван И во время встречи "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российскими коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
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"В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", — сказал Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.
Ван и добавил, что Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран.
Лавров, как уточнили в китайском МИД, со своей стороны проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Глава МИД КНР в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.