https://ria.ru/20250429/kitay-2013959902.html

Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И

Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025

Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И

Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:46:00+03:00

2025-04-29T03:46:00+03:00

2025-04-29T04:07:00+03:00

китай

россия

ван и (политик)

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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российскими коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро."В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", — сказал Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.Ван и добавил, что Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран.Лавров, как уточнили в китайском МИД, со своей стороны проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Глава МИД КНР в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.

https://ria.ru/20250428/kitay-2013909327.html

китай

россия

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китай, россия, ван и (политик)