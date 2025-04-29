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Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
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03:46 29.04.2025 (обновлено: 04:07 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/kitay-2013959902.html
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И
Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:46:00+03:00
2025-04-29T04:07:00+03:00
китай
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российскими коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро."В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", — сказал Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.Ван и добавил, что Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран.Лавров, как уточнили в китайском МИД, со своей стороны проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Глава МИД КНР в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
https://ria.ru/20250428/kitay-2013909327.html
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китай, россия, ван и (политик)
Китай, Россия, Ван И (политик)
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И

Ван И: взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Ван И во время встречи "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Сергей Лавров и Ван И во время встречи на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Ван И во время встречи "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Много изменений произошло в последнее время в мире, но взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российскими коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
«
"В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения - это норма нынешней эпохи, но неизменным остается взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией", — сказал Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.
Ван и добавил, что Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран.
Лавров, как уточнили в китайском МИД, со своей стороны проинформировал Ван И о последнем развитии ситуации вокруг украинского кризиса и повторил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без предварительных условий и привержена решению коренных причин кризиса. Глава МИД КНР в свою очередь подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по содействию миру и переговорам.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 18:40
 
КитайРоссияВан И (политик)
 
 
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