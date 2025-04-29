https://ria.ru/20250429/kitaj-2013998242.html

МИД Китая прокомментировал решение России о трехдневном перемирии

МИД Китая прокомментировал решение России о трехдневном перемирии - РИА Новости, 29.04.2025

МИД Китая прокомментировал решение России о трехдневном перемирии

Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное РФ... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:49:00+03:00

2025-04-29T10:49:00+03:00

2025-04-29T10:49:00+03:00

в мире

китай

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное РФ трехдневное перемирие. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и ясна, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - заявил дипломат. Он выразил надежду, что "соответствующие стороны продолжат урегулирование кризиса путем диалога и переговоров".

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне