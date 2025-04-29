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МИД Китая прокомментировал решение России о трехдневном перемирии
МИД Китая прокомментировал решение России о трехдневном перемирии - РИА Новости, 29.04.2025
МИД Китая прокомментировал решение России о трехдневном перемирии
Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное РФ... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:49:00+03:00
2025-04-29T10:49:00+03:00
2025-04-29T10:49:00+03:00
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное РФ трехдневное перемирие. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и ясна, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - заявил дипломат. Он выразил надежду, что "соответствующие стороны продолжат урегулирование кризиса путем диалога и переговоров".
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД Китая прокомментировал решение России о трехдневном перемирии
МИД Китая поддержал анонсированное Россией трехдневное перемирие