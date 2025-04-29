https://ria.ru/20250429/kiev-2014134922.html

Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая

Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025

Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая

Такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:19:00+03:00

2025-04-29T17:19:00+03:00

2025-04-29T18:58:00+03:00

в мире

киев

украина

германия

дональд туск

эммануэль макрон

кир стармер

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев, пишет издание Politico."Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании", — говорится в публикации.Европейские лидеры пытаются выбрать другую дату для поездки на Украину в "первую или вторую неделю того, как Мерц станет канцлером", отмечает Politico со ссылкой на источник в ХДС. Тем не менее ожидается, что европейские министры иностранных дел все еще могут посетить Львов 9 мая.Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в Киев на 9 мая, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес России" и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти планы "театром абсурда". Причем Зеленский в 2023 году перенес празднование Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.

https://ria.ru/20250427/germaniya-2013225672.html

https://ria.ru/20250428/peregovory-2013938506.html

киев

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, германия, дональд туск, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, фридрих мерц, россия