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Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая
Такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:19:00+03:00
2025-04-29T17:19:00+03:00
2025-04-29T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев, пишет издание Politico."Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании", — говорится в публикации.Европейские лидеры пытаются выбрать другую дату для поездки на Украину в "первую или вторую неделю того, как Мерц станет канцлером", отмечает Politico со ссылкой на источник в ХДС. Тем не менее ожидается, что европейские министры иностранных дел все еще могут посетить Львов 9 мая.Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в Киев на 9 мая, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес России" и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти планы "театром абсурда". Причем Зеленский в 2023 году перенес празднование Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
https://ria.ru/20250427/germaniya-2013225672.html
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В мире, Киев, Украина, Германия, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз, Фридрих Мерц, Россия
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая
Politico: Туск, Макрон, Стармер и Мерц отказались от поездки в Киев на 9 мая