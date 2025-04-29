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Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
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17:19 29.04.2025 (обновлено: 18:58 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/kiev-2014134922.html
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая
Такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:19:00+03:00
2025-04-29T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев, пишет издание Politico."Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании", — говорится в публикации.Европейские лидеры пытаются выбрать другую дату для поездки на Украину в "первую или вторую неделю того, как Мерц станет канцлером", отмечает Politico со ссылкой на источник в ХДС. Тем не менее ожидается, что европейские министры иностранных дел все еще могут посетить Львов 9 мая.Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в Киев на 9 мая, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес России" и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти планы "театром абсурда". Причем Зеленский в 2023 году перенес празднование Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
https://ria.ru/20250427/germaniya-2013225672.html
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в мире, киев, украина, германия, дональд туск, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, фридрих мерц, россия
В мире, Киев, Украина, Германия, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз, Фридрих Мерц, Россия
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая

Politico: Туск, Макрон, Стармер и Мерц отказались от поездки в Киев на 9 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев, пишет издание Politico.
"Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании", — говорится в публикации.
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Европейские лидеры пытаются выбрать другую дату для поездки на Украину в "первую или вторую неделю того, как Мерц станет канцлером", отмечает Politico со ссылкой на источник в ХДС. Тем не менее ожидается, что европейские министры иностранных дел все еще могут посетить Львов 9 мая.
Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в Киев на 9 мая, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес России" и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти планы "театром абсурда".
Причем Зеленский в 2023 году перенес празднование Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
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В миреКиевУкраинаГерманияДональд ТускЭммануэль МакронКир СтармерЕвросоюзФридрих МерцРоссия
 
 
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