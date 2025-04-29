https://ria.ru/20250429/kiev-2013955158.html

СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров

СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров

Расширенная программа беспилотников “Линия дронов” является планом “Б” для Киева на случай, если переговоры о прекращении конфликта потерпят неудачу, пишет... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T01:10:00+03:00

2025-04-29T01:10:00+03:00

2025-04-29T01:10:00+03:00

в мире

киев

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рустем умеров

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Расширенная программа беспилотников “Линия дронов” является планом “Б” для Киева на случай, если переговоры о прекращении конфликта потерпят неудачу, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на опрошенных военных аналитиков."Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является "планом Б" Киева", — говорится в материале.В феврале министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия дронов". По его словам, цель заключается в создании линии обороны из наиболее подготовленных подразделений беспилотников, в которую пока войдут пять формирований.Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа 2024 года заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря 2024 года сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.

https://ria.ru/20250428/peregovory-2013938506.html

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в мире, киев, украина, рустем умеров, владимир зеленский