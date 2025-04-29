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СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров - РИА Новости, 29.04.2025
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01:10 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kiev-2013955158.html
СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров
СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров
Расширенная программа беспилотников “Линия дронов” является планом “Б” для Киева на случай, если переговоры о прекращении конфликта потерпят неудачу, пишет... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T01:10:00+03:00
2025-04-29T01:10:00+03:00
в мире
киев
украина
рустем умеров
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Расширенная программа беспилотников “Линия дронов” является планом “Б” для Киева на случай, если переговоры о прекращении конфликта потерпят неудачу, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на опрошенных военных аналитиков."Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является "планом Б" Киева", — говорится в материале.В феврале министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия дронов". По его словам, цель заключается в создании линии обороны из наиболее подготовленных подразделений беспилотников, в которую пока войдут пять формирований.Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа 2024 года заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря 2024 года сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013938506.html
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в мире, киев, украина, рустем умеров, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский
СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров

NYT: Киев подготовил программу беспилотников на случай провала переговоров

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Расширенная программа беспилотников “Линия дронов” является планом “Б” для Киева на случай, если переговоры о прекращении конфликта потерпят неудачу, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на опрошенных военных аналитиков.
"Расширенная программа беспилотников, работа над которой велась с осени прошлого года, но официально объявленная в феврале, является "планом Б" Киева", — говорится в материале.
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В феврале министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия дронов". По его словам, цель заключается в создании линии обороны из наиболее подготовленных подразделений беспилотников, в которую пока войдут пять формирований.
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа 2024 года заявлял об испытании других ракет-дронов - "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря 2024 года сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.
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