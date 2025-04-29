https://ria.ru/20250429/kholms-2013457816.html

От миссис Ватсон до всеми забытой актрисы: трагедия звезды "Шерлока Холмса"

От миссис Ватсон до всеми забытой актрисы: трагедия звезды "Шерлока Холмса" - РИА Новости, 29.04.2025

От миссис Ватсон до всеми забытой актрисы: трагедия звезды "Шерлока Холмса"

Ее лицо знакомо миллионам советских зрителей по культовому сериалу, где она сыграла элегантную невесту доктора Ватсона. Но как сложилась судьба Екатерины... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:43:00+03:00

2025-04-29T14:43:00+03:00

2025-04-29T14:43:00+03:00

шоубиз

москва

одесса

шерлок холмс

ирина муравьева

ленфильм

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013463767_0:47:768:479_1920x0_80_0_0_75c599f8e6e5eafa0242440c0107d37a.png

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ее лицо знакомо миллионам советских зрителей по культовому сериалу, где она сыграла элегантную невесту доктора Ватсона. Но как сложилась судьба Екатерины Зинченко за пределами съемочной площадки? Почему талантливая актриса, сыгравшая в культовом советском сериале, оказалась забыта и кинематографом, и собственными детьми?Бегство из Одессы ради любвиХрупкая одесситка Екатерина Зинченко совершила свой первый отчаянный поступок в 15 лет. Влюбившись в 30-летнего актера, брата одноклассницы, она тайно ездила к нему в Москву. Родители были уверены, что дочь навещает подругу, пока мать не отправилась следом и не раскрыла обман."Кате 16, так что пойдешь в тюрьму", — пригрозила разгневанная мать великовозрастному ухажеру. Тот, побледнев, обещал жениться, как только девушке исполнится 18. Но вскоре Екатерина, уже студентка ГИТИСа, спонтанно нагрянула к возлюбленному и застала его с другой.Счастливый случай на "Ленфильме"Упрямая одесситка поставила себе цель — остаться в Москве любой ценой. Возвращаться в дом с удобствами во дворе и печкой на угле она не хотела. Девушка безуспешно ходила по киностудиям, пока судьба не привела ее на "Ленфильм".Измученная бессонной ночью в поезде, с наспех сооруженной прической, Зинченко не смогла прочитать текст без запинки. Но режиссеру было не до мелочей — перед ним стояла идеальная мисс Морстен для "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Он тут же утвердил девушку на роль.Беременность, брак и женщина в халатеВ дружеском кругу Екатерина познакомилась с 45-летним преподавателем математики Владимиром. Роман развивался стремительно, и вскоре актриса объявила возлюбленному о беременности: "Я в положении. Что мне делать, рожать или аборт?" К ее удивлению, убежденный холостяк ответил: "Я не прощу себе, если ты не родишь этого ребенка".За месяц до родов они расписались. Владимир оказался замечательным отцом — взял декретный отпуск, чтобы жена могла окончить институт. Но холостяцких привычек не оставил. Однажды Екатерина вернулась домой пораньше, открыла дверь своим ключом и увидела незнакомую девицу в своем халате и тапочках. Так завершился ее единственный официальный брак.Мать-одиночка дваждыПосле развода Екатерина забрала дочь Ксению и сняла комнату в коммуналке. Бывший муж исправно платил алименты и забирал ребенка на выходные. А в 32 года актриса решилась на еще одного ребенка — от женатого бизнесмена."В этот раз любви у меня никакой не было. Я просто хотела родить сына", — признавалась она. Когда Зинченко сообщила о беременности, мужчина напрягся: "Мне дети не нужны. Но гнать тебя на аборт — это грех. Если хочешь ребенка — рожай. Буду помогать". И слово сдержал — признал сына Феликса и принимал участие в его воспитании.Выживание в лихие девяностыеКогда в 90-е работы в кино не стало, Екатерину дома ждали двое малолетних детей, отец-инвалид и мать-сердечница. Спасла актрису железная одесская хватка. Супруг Ирины Муравьевой познакомил ее с режиссером Анатолием Эйрамджаном, который согласился снимать с условием: "Нужны деньги. Найдешь спонсора, напишу для тебя роль".Зинченко быстро вышла на владельца судоходной компании и уговорила вложиться в кино. Эйрамджан дал ей небольшую роль в "Женихе из Майами", разглядел яркий комедийный талант и с тех пор снимал во всех своих картинах. За десять лет она сыграла более чем в десяти его фильмах."В 90-х не было ничего: ни памперсов, ни детского питания. Но это время оказалось самым счастливым. Ведь у меня была семья — родители, сын и дочь, которых я бесконечно любила, а они любили меня", — вспоминает актриса.Кризис отношений с детьмиРодителей не стало, дети выросли. Дочь Ксения тоже стала актрисой, но недолго — выйдя замуж за актера Егора Баринова и родив троих детей, ушла в домохозяйки. Сын Феликс с детства любил готовить и выбрал профессию повара.Все рухнуло в 2013 году. Екатерина ушла из Театра "Бенефис", не выдержав зависти и интриг коллег. В тот же год 20-летний сын попал в психиатрическую клинику — оказалось, парень употреблял запрещенные вещества.Квартирный вопрос разрушил семьюОтношения с дочерью тоже разладились. После смерти отца-профессора Ксения получила по завещанию квартиру. А вот у сына собственного жилья не было. Екатерина приобрела квадратные метры для Феликса недалеко от своего загородного дома в Ново-Переделкино.Ксения обиделась: "А мне?" Она стала требовать от матери разменять ее квартиру и обеспечить жильем. Зинченко не понимала претензий дочери: "А заработать не пробовала? Нынешние детки только и ждут, когда им все принесут на блюдечке с голубой каемочкой".Дочь обвинила мать в том, что та недостаточно уделяла ей внимания в детстве. Но Екатерина не принимает этих упреков — ей приходилось много работать, чтобы просто прокормить семью.Все есть, только счастья нетНа телепередаче Бориса Корчевникова актриса разрыдалась, признавшись, что не понимает причины ненависти родного человека. В 2020 году она с горечью говорила: "Дочь меня ненавидит, говорит, что я ее недолюбила. А мне было тяжело, я хотела выжить, боролась за каждый кусок хлеба".Сегодня 64-летняя Екатерина Зинченко не верит, что сможет найти достойного мужчину. Ей надоело разочаровываться в любви и страдать от измен. В кино она больше не снимается — в таком возрасте сложно найти роль, а "умолять, просить и ходить на пробы" не хочет. В театре работать не может из-за закулисных интриг."2013 год стал переломным для меня. Умер муж, сын с наркотиками в сумасшедший дом попал. Тогда было просто невыносимо жить... Сейчас есть все, только вот счастья нет, и время ушло", — грустно заключает артистка.Несмотря на все испытания, Екатерина не теряет присущего одесситке оптимизма: "Меня всегда спасал мой одесский характер. Даже сейчас я верю, что все еще наладится".

москва

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, одесса, шерлок холмс, ирина муравьева, ленфильм, гитис