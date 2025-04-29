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Рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 24% - РИА Новости, 29.04.2025
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17:14 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/khds-2014133979.html
Рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 24%
Рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 24% - РИА Новости, 29.04.2025
Рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 24%
Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился до 24%, а его отставание от лидирующей в опросах правой партии... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:14:00+03:00
2025-04-29T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился до 24%, а его отставание от лидирующей в опросах правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) увеличилось до 2 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. После парламентских выборов 23 февраля, на которых ХДС/ХСС набрали 28,6% голосов, рейтинг блока снизился на 4,6 процентных пункта, в то время как рейтинг АдГ с момента выборов вырос на 5,2 процентных пункта и достиг 26%, что делает ее самой популярной партией в Германии. По сравнению с прошлой неделей снизился и рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая может стать младшим партнером ХДС/ХСС по правительственной коалиции. Согласно опросу, СДПГ потеряли один процентный пункт и набрали лишь 14%. Далее располагаются "Зеленые" с рейтингом 12% и "Левые" с уровнем поддержки в 10%. Уровень поддержки остальных партий ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны. Опрос был проведен 22-28 апреля, в нем приняли участие 2 004 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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в мире, германия, хдс/хсс
В мире, Германия, ХДС/ХСС
Рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 24%

Опрос Forsa: рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 24%

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился до 24%, а его отставание от лидирующей в опросах правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) увеличилось до 2 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
После парламентских выборов 23 февраля, на которых ХДС/ХСС набрали 28,6% голосов, рейтинг блока снизился на 4,6 процентных пункта, в то время как рейтинг АдГ с момента выборов вырос на 5,2 процентных пункта и достиг 26%, что делает ее самой популярной партией в Германии.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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27 апреля, 17:49
По сравнению с прошлой неделей снизился и рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая может стать младшим партнером ХДС/ХСС по правительственной коалиции. Согласно опросу, СДПГ потеряли один процентный пункт и набрали лишь 14%. Далее располагаются "Зеленые" с рейтингом 12% и "Левые" с уровнем поддержки в 10%.
Уровень поддержки остальных партий ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны.
Опрос был проведен 22-28 апреля, в нем приняли участие 2 004 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
АдГ хотят выселить из штаб-квартиры, пишет Bild
27 апреля, 20:42
 
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