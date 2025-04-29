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Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд - РИА Новости, 29.04.2025
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10:47 29.04.2025 (обновлено: 10:58 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/kerch-2013997656.html
Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд
Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд - РИА Новости, 29.04.2025
Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд
Уголовное дело о государственной измене жителя Крыма, передававшего спецслужбам Украины сведения об объектах инфраструктуры в Крыму, в том числе феодосийской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:47:00+03:00
2025-04-29T10:58:00+03:00
киев
керчь
украина
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене жителя Крыма, передававшего спецслужбам Украины сведения об объектах инфраструктуры в Крыму, в том числе феодосийской нефтебазе, Крымском мосте и о военных объектах, передано в суд, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.Житель Керчи был задержан по подозрению в госизмене, он по заданию военной разведки Украины собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах на полуострове, сообщило ранее пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Установлено, что задержанный наладил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов, уточнили в ведомстве.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Он был арестован судом."Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 29-летнего жителя города Керчи Республики Крым по подозрению в государственной измене. Дело передано в суд" , - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html
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киев, керчь, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Киев, Керчь, Украина, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд

ФСБ: дело жителя Керчи, подозреваемого в сотрудничестве с Киевом, передали в суд

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене жителя Крыма, передававшего спецслужбам Украины сведения об объектах инфраструктуры в Крыму, в том числе феодосийской нефтебазе, Крымском мосте и о военных объектах, передано в суд, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
Житель Керчи был задержан по подозрению в госизмене, он по заданию военной разведки Украины собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах на полуострове, сообщило ранее пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
21 апреля, 10:15
Установлено, что задержанный наладил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов, уточнили в ведомстве.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Он был арестован судом.
"Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 29-летнего жителя города Керчи Республики Крым по подозрению в государственной измене. Дело передано в суд" , - сообщили в пресс-службе.
Задержание гражданина Белоруссии, завербованного СБУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске, арестовали
18 апреля, 10:44
 
КиевКерчьУкраинаСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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