https://ria.ru/20250429/kerch-2013997656.html

Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд

Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд - РИА Новости, 29.04.2025

Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд

Уголовное дело о государственной измене жителя Крыма, передававшего спецслужбам Украины сведения об объектах инфраструктуры в Крыму, в том числе феодосийской... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:47:00+03:00

2025-04-29T10:47:00+03:00

2025-04-29T10:58:00+03:00

киев

керчь

украина

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене жителя Крыма, передававшего спецслужбам Украины сведения об объектах инфраструктуры в Крыму, в том числе феодосийской нефтебазе, Крымском мосте и о военных объектах, передано в суд, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.Житель Керчи был задержан по подозрению в госизмене, он по заданию военной разведки Украины собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах на полуострове, сообщило ранее пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Установлено, что задержанный наладил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов, уточнили в ведомстве.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Он был арестован судом."Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 29-летнего жителя города Керчи Республики Крым по подозрению в государственной измене. Дело передано в суд" , - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html

https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html

киев

керчь

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киев, керчь, украина, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)