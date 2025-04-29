https://ria.ru/20250429/kbr-2014165255.html

В КБР спасли пациента, перенесшего 18 эпизодов клинической смерти

В КБР спасли пациента, перенесшего 18 эпизодов клинической смерти - РИА Новости, 29.04.2025

В КБР спасли пациента, перенесшего 18 эпизодов клинической смерти

Врачи в Кабардино-Балкарии спасли пациента с острым инфарктом и легочной тромбоэмболией, перенесшего 18 эпизодов клинической смерти, сообщил региональный... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:24:00+03:00

2025-04-29T18:24:00+03:00

2025-04-29T18:24:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии спасли пациента с острым инфарктом и легочной тромбоэмболией, перенесшего 18 эпизодов клинической смерти, сообщил региональный минздрав. По данным министерства, 47-летний пациент поступил в республиканский центр высоких медицинских технологий в состоянии крайней тяжести, у него наблюдались признаки сердечной недостаточности и внезапная остановка сердца. Незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия с использованием дефибриллятора. "Пациента подключили к искусственной вентиляции легких, отмечалось 18 эпизодов клинической смерти. После успешного восстановления сердечного ритма на фоне реанимационных мероприятий была проведена коронарография со стентированием. После стабилизации состояния пациент был направлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении. Однако спустя 48 часов у мужчины развилась тромбоэмболия легочной артерии. Ему провели локальный тромболизис с использованием современного ультразвукового оборудования. Система использует комбинированный эффект ультразвука и направленного тромболизиса, обеспечивая эффективное растворение тромба. "Весь процесс занял 12 часов, пациента удалось спасти. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и выписан домой под амбулаторное наблюдение… Специалисты называют этот случай спасения уникальным, ведь аналогичные операции проводятся лишь в федеральных центрах страны", - заметили в минздраве.

https://ria.ru/20250418/travma-2012114659.html

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр)