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Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты - РИА Новости, 29.04.2025
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02:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/karta-2013955567.html
Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты
Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты - РИА Новости, 29.04.2025
Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты
За использование чужой банковской карты грозит штраф и даже тюрьма, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:17:00+03:00
2025-04-29T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За использование чужой банковской карты грозит штраф и даже тюрьма, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.По его словам, за совершение покупок по найденной на улице банковской карте могут привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкции различные — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет."Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства", — указал эксперт.Помимо этого, придется возместить владельцу потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.По словам Диашова, нельзя передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей. Если вы сами отдали карту третьему лицу и после этого заметили, что со счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, ведь вы нарушили условия договора обслуживания, говорит эксперт.
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россия, общество
Россия, Общество
Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты

Финансист Диашов: использование чужой банковской карты грозит тюрьмой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За использование чужой банковской карты грозит штраф и даже тюрьма, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
По его словам, за совершение покупок по найденной на улице банковской карте могут привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкции различные — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.
«
"Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства", — указал эксперт.
Помимо этого, придется возместить владельцу потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.
По словам Диашова, нельзя передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей. Если вы сами отдали карту третьему лицу и после этого заметили, что со счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, ведь вы нарушили условия договора обслуживания, говорит эксперт.
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