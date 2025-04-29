https://ria.ru/20250429/karta-2013955567.html

Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты

Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты - РИА Новости, 29.04.2025

Эксперт рассказал, что грозит за использование чужой банковской карты

За использование чужой банковской карты грозит штраф и даже тюрьма, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:17:00+03:00

2025-04-29T02:17:00+03:00

2025-04-29T02:17:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За использование чужой банковской карты грозит штраф и даже тюрьма, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.По его словам, за совершение покупок по найденной на улице банковской карте могут привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкции различные — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет."Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства", — указал эксперт.Помимо этого, придется возместить владельцу потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.По словам Диашова, нельзя передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей. Если вы сами отдали карту третьему лицу и после этого заметили, что со счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, ведь вы нарушили условия договора обслуживания, говорит эксперт.

https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html

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