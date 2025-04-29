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В Калужской области пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 29.04.2025
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13:39 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kanal-2014046904.html
В Калужской области пресекли канал незаконной миграции
В Калужской области пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 29.04.2025
В Калужской области пресекли канал незаконной миграции
УФСБ по Калужской области пресекло канал незаконной миграции, организаторы которого ввезли в страну несколько десятков иностранцев, фиктивно их трудоустраивая,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:39:00+03:00
2025-04-29T13:39:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. УФСБ по Калужской области пресекло канал незаконной миграции, организаторы которого ввезли в страну несколько десятков иностранцев, фиктивно их трудоустраивая, сообщила пресс-служба управления. Сообщается, что сотрудники УФСБ России по Калужской области установили группу лиц, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан, "выраженный в их фиктивном трудоустройстве в качестве так называемых квалифицированных специалистов". "Установлено, что фигуранты организовали фиктивное трудоустройство иностранцев в аффилированные им организации, что в результате позволило выходцам из ближнего зарубежья в упрощенном порядке получить различные миграционные статусы", - говорится в сообщении. В УФСБ уточнили РИА Новости, что таким образом в регион ввезли несколько десятков мигрантов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту а части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), уточняют в управлении.
https://ria.ru/20250408/peterburg-2010026922.html
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происшествия, россия, калужская область
Происшествия, Россия, Калужская область
В Калужской области пресекли канал незаконной миграции

УФСБ по Калужской области пресекло канал незаконной миграции

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. УФСБ по Калужской области пресекло канал незаконной миграции, организаторы которого ввезли в страну несколько десятков иностранцев, фиктивно их трудоустраивая, сообщила пресс-служба управления.
Сообщается, что сотрудники УФСБ России по Калужской области установили группу лиц, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан, "выраженный в их фиктивном трудоустройстве в качестве так называемых квалифицированных специалистов".
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"Установлено, что фигуранты организовали фиктивное трудоустройство иностранцев в аффилированные им организации, что в результате позволило выходцам из ближнего зарубежья в упрощенном порядке получить различные миграционные статусы", - говорится в сообщении.
В УФСБ уточнили РИА Новости, что таким образом в регион ввезли несколько десятков мигрантов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту а части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), уточняют в управлении.
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