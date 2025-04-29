https://ria.ru/20250429/kaliningrad-2014194901.html

В Калининграде мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

В Калининграде мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 29.04.2025

В Калининграде мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

Суд в Калининграде приговорил жителя региона к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:18:00+03:00

2025-04-29T20:18:00+03:00

2025-04-29T20:19:00+03:00

россия

украина

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 29 апр - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил жителя региона к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что с даты объявления президентом РФ о начале СВО, мужчина, будучи несогласным с политическим курсом РФ и проводимой ВС РФ специальной военной операцией, установил и начал поддерживать конфиденциальную переписку в мессенджере Telegram с сотрудником Службы безопасности Украины. Он добровольно согласился выполнять поставленные ему разведывательные задания в интересах Украины (сбор и передача сведений о проведении частичной мобилизации, общественно-политической обстановке, об уровне экономической и продовольственной безопасности), что в силу российского законодательства является деятельностью, направленной против безопасности страны. "Двадцать девятого апреля 2025 года гражданин Российской Федерации, являющийся уроженцем Украины и проживающий в Калининградской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ, то есть деяния, направленного против основ конституционного строя и государственной безопасности Российской Федерации... Приговором суда К. приговорён к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что после задержания, осознав противоправность своих действий, мужчина заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил все его условия. При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих наказание обстоятельств наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном. Принимая во внимание данные о личности виновного, его поведение после совершения преступления - сотрудничество с правоохранительными органами и сообщении важных и значимых сведений, способствовавших пресечению деятельности иностранных разведок и их представителей на территории России, отсутствие реальных негативных последствий в результате совершённого им деяния, суд признал совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и, применив положения статьи 64 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела за совершённое преступление.

https://ria.ru/20241119/prigovor-1984671243.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998882018.html

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россия, украина, калининград, происшествия