https://ria.ru/20250429/japonija-2014092391.html

В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе

В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе - РИА Новости, 29.04.2025

В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе

Стратегический бомбардировщик ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере крупнейшего японского... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:45:00+03:00

2025-04-29T15:45:00+03:00

2025-04-29T15:45:00+03:00

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ТОКИО, 29 апр - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере крупнейшего японского острова Хонсю, в результате чего администрации воздушной гавани пришлось на полтора часа прекратить прием и выпуск воздушных судов, передает телеканал 47News. Отмечается, что инцидент произошел сразу после 18.00 по местному времени (12.00 мск). На фото, обнародованном телеканалом, видно, как стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer стоит на взлетно-посадочной полосе с приставленным посадочным трапом. Причина, по которой американский военный самолет застрял на взлетно-посадочной полосе, не уточняется. После инцидента администрация аэропорта Мисава, который используется совместно гражданской авиацией и ВВС США, закрыла на полтора часа взлетно-посадочную полосу, из-за чего рейс из Токио был возвращен в пункт отправления. Также был отменен рейс в Токио из Мисавы. В общей сложности инцидент затронул около 200 пассажиров.

https://ria.ru/20250420/koreya-2012370523.html

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в мире, сша, токио, аомори (префектура), япония