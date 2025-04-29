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В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе - РИА Новости, 29.04.2025
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15:45 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/japonija-2014092391.html
В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе
В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе - РИА Новости, 29.04.2025
В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе
Стратегический бомбардировщик ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере крупнейшего японского... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:45:00+03:00
2025-04-29T15:45:00+03:00
в мире
сша
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аомори (префектура)
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ТОКИО, 29 апр - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере крупнейшего японского острова Хонсю, в результате чего администрации воздушной гавани пришлось на полтора часа прекратить прием и выпуск воздушных судов, передает телеканал 47News. Отмечается, что инцидент произошел сразу после 18.00 по местному времени (12.00 мск). На фото, обнародованном телеканалом, видно, как стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer стоит на взлетно-посадочной полосе с приставленным посадочным трапом. Причина, по которой американский военный самолет застрял на взлетно-посадочной полосе, не уточняется. После инцидента администрация аэропорта Мисава, который используется совместно гражданской авиацией и ВВС США, закрыла на полтора часа взлетно-посадочную полосу, из-за чего рейс из Токио был возвращен в пункт отправления. Также был отменен рейс в Токио из Мисавы. В общей сложности инцидент затронул около 200 пассажиров.
https://ria.ru/20250420/koreya-2012370523.html
сша
токио
аомори (префектура)
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в мире, сша, токио, аомори (префектура), япония
В мире, США, Токио, Аомори (префектура), Япония
В Японии американский бомбардировщик застрял на взлетно-посадочной полосе

Самолет ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава

© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-Gonterm
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 29 апр - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере крупнейшего японского острова Хонсю, в результате чего администрации воздушной гавани пришлось на полтора часа прекратить прием и выпуск воздушных судов, передает телеканал 47News.
Отмечается, что инцидент произошел сразу после 18.00 по местному времени (12.00 мск). На фото, обнародованном телеканалом, видно, как стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer стоит на взлетно-посадочной полосе с приставленным посадочным трапом. Причина, по которой американский военный самолет застрял на взлетно-посадочной полосе, не уточняется.
После инцидента администрация аэропорта Мисава, который используется совместно гражданской авиацией и ВВС США, закрыла на полтора часа взлетно-посадочную полосу, из-за чего рейс из Токио был возвращен в пункт отправления. Также был отменен рейс в Токио из Мисавы. В общей сложности инцидент затронул около 200 пассажиров.
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В миреСШАТокиоАомори (префектура)Япония
 
 
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