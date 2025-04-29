Прокурор в США обвинил "Википедию" в манипулировании информацией об истории
Прокурор Мартин обвинил "Википедию" в манипулировании информацией об истории США
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Федеральный прокурор округа Колумбия в США Эдвард Мартин обвинил онлайн-энциклопедию "Википедия" в пропаганде и манипулировании информацией об американской истории, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо прокурора в адрес фонда Wikimedia.
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"Википедия" допускает манипуляцию информацией на своей платформе, включая переписывание ключевых исторических событий и биографических данных нынешних и бывших американских лидеров, а также других вопросов, затрагивающих нацбезопасность и интересы США", - говорится в письме.
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По мнению Мартина, практики, в которых он обвиняет "Википедию", противоречат образовательной миссии Wikimedia. Агентство указывает, что прокурор направил фонду порядка 10 вопросов о практике поддержания организацией прозрачности, ответственности и безопасности при размещении информации, ответ на которые ожидает к 15 мая. Согласно письму, Мартин хочет определить, являются ли действия организации нарушением ее безналогового статуса.
В декабре 2024 года американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансовые пожертвования "Википедии", пока платформа не изменит свою политику редактирования статей, а также предлагал организации сменить название на нецензурное за 1 миллиард долларов.
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