https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014208642.html

Жители Испании рассказали о пересмотре привычек после блэкаута

Жители Испании рассказали о пересмотре привычек после блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025

Жители Испании рассказали о пересмотре привычек после блэкаута

Масштабное отключение электричества, которое накануне охватило практически всю Испанию, заставило жителей королевства пересмотреть свои привычки: на улицах... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:48:00+03:00

2025-04-29T21:48:00+03:00

2025-04-29T21:48:00+03:00

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отключение электричества в европе

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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Масштабное отключение электричества, которое накануне охватило практически всю Испанию, заставило жителей королевства пересмотреть свои привычки: на улицах столицы образовались очереди к банкоматам, а в продуктовых магазинах вырос спрос на консервированные продукты и товары длительного хранения, передаёт корреспондент РИА Новости. "Я никогда не держал дома наличку", - рассказал РИА Новости 38-летний житель Мадрида Хавьер Морено. "Когда живёшь в стабильной стране, как Испания, не думаешь о таких вещах. Но вчера оказалось, что без наличных не купить даже еды. Теперь обязательно буду хранить дома хотя бы несколько сотен евро на случай чрезвычайных ситуаций", - отметил он. Многие банкоматы в спальных районах столицы все еще работают с перебоями, а к работающим устройствам выстраиваются очереди. Жители признаются, что вчерашние события стали для них "холодным душем" и напомнили о важности быть готовыми к неожиданностям. В супермаркетах Мадрида, таких как Lidl и La Dispensa, ощущаются последствия блэкаута: полки с молочной продукцией, мясом и готовыми блюдами в ряде магазинов пустуют. "Продукты не раскупили — они испортились из-за отсутствия холодильников. Мы были вынуждены выбросить почти все скоропортящиеся товары", - пояснил сотрудник магазина Lidl. Вместо этого заметно увеличилось внимание к консервам, макаронным изделиям и воде — их сейчас покупают активнее всего. При этом никаких признаков паники нет: очереди в магазинах небольшие, работа персонала организована спокойно. В сети супермаркетов La Dispensa также подтвердили, что инцидентов с вандализмом или кражами за время блэкаута зафиксировано не было. Особенно тяжело отключение электричества далось пожилым людям. 72-летняя Мария Хесус рассказала, что сначала даже не поняла, что случилось, а заметила проблему, когда не смогла приготовить обед. Страх охватил её, когда женщина осознала, что не может воспользоваться аппаратом для поддержки дыхания, необходимым ей из-за хронической дыхательной недостаточности. "К вечеру сын привёз аккумулятор и подключил мой кислородный аппарат, - поделилась она. - Но было очень страшно: давление поднялось, я плохо себя чувствовала. Теперь дома точно будем держать дополнительные аккумуляторы". Неожиданным бенефициаром ситуации стал Пако, владелец небольшого магазина электроники. Он признался, что за один день продал столько портативных радиоприёмников и батареек, сколько обычно продаёт за целый год. "Цены не повышал, - подчеркнул он. - В такие моменты нужно поддерживать друг друга, а не наживаться на людях". По его словам, позже ажиотаж в его магазине спал, и покупателей уже заметно меньше. Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250429/portugaliya-2014105406.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014200554.html

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014147883.html

https://ria.ru/20250429/ispanija-2014132118.html

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в мире, испания, мадрид, португалия, отключение электричества в европе