В Испании не менее пяти человек погибли из-за блэкаута
Pais: не менее пяти человек погибли в Испании из-за отключения электричества
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в Испании по разным причинам в результате масштабного отключения электричества, сообщает газета Pais.
"Масштабный блэкаут... забрал жизни по меньшей мере пяти человек по трем разным причинам, вызванным массовым отключением электричества", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, в провинции Оренсе на севере Испании двое родителей и ребенок погибли у себя дома в результате отравления угарным газом, который, предположительно, исходил от электрогенератора. В Валенсии женщина скончалась из-за нехватки кислорода, когда из-за блэкаута отключился аппарат, помогавший ей дышать. Еще одна женщина погибла в Мадриде в результате пожара, причиной которому послужила зажженная свеча, пишет газета.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.