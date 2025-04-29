https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014147883.html

В Испании не менее пяти человек погибли из-за блэкаута

В Испании не менее пяти человек погибли из-за блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025

В Испании не менее пяти человек погибли из-за блэкаута

Не менее пяти человек погибли в Испании по разным причинам в результате масштабного отключения электричества, сообщает газета Pais. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:41:00+03:00

2025-04-29T17:41:00+03:00

2025-04-29T17:41:00+03:00

в мире

испания

мадрид

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в Испании по разным причинам в результате масштабного отключения электричества, сообщает газета Pais. "Масштабный блэкаут... забрал жизни по меньшей мере пяти человек по трем разным причинам, вызванным массовым отключением электричества", - говорится в сообщении газеты. По информации издания, в провинции Оренсе на севере Испании двое родителей и ребенок погибли у себя дома в результате отравления угарным газом, который, предположительно, исходил от электрогенератора. В Валенсии женщина скончалась из-за нехватки кислорода, когда из-за блэкаута отключился аппарат, помогавший ей дышать. Еще одна женщина погибла в Мадриде в результате пожара, причиной которому послужила зажженная свеча, пишет газета. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250429/portugaliya-2014105406.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014081075.html

испания

мадрид

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в мире, испания, мадрид, отключение электричества в европе