https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014134759.html

СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества

СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества

Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica за два месяца до масштабных перебоев в электроснабжении предупреждала инвесторов о риске отключений в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:18:00+03:00

2025-04-29T17:18:00+03:00

2025-04-29T17:18:00+03:00

испания

португалия

франция

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica за два месяца до масштабных перебоев в электроснабжении предупреждала инвесторов о риске отключений в энергосистеме из-за широкого внедрения возобновляемых источников энергии, сообщает газета Mundo. Как отмечает газета, данная информация была опубликована 26 февраля в годовом отчете, представленном Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам. По закону компании, акции которых котируются на бирже, должны предупреждать своих инвесторов о любых угрозах, которые могут повлиять на их бизнес. "Закрытие традиционных электростанций… может привести к росту риска возникновения нарушений в работе, которые могут сказаться на снабжении и репутации компании", - говорилось в февральском отчете. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014081075.html

испания

португалия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе