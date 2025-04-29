СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества
Mundo: Red Eléctrica предупреждала инвесторов о риске отключений 2 месяца назад
© AP Photo / Manu FernandezЗрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica за два месяца до масштабных перебоев в электроснабжении предупреждала инвесторов о риске отключений в энергосистеме из-за широкого внедрения возобновляемых источников энергии, сообщает газета Mundo.
Как отмечает газета, данная информация была опубликована 26 февраля в годовом отчете, представленном Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам. По закону компании, акции которых котируются на бирже, должны предупреждать своих инвесторов о любых угрозах, которые могут повлиять на их бизнес.
"Закрытие традиционных электростанций… может привести к росту риска возникновения нарушений в работе, которые могут сказаться на снабжении и репутации компании", - говорилось в февральском отчете.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.