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СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества - РИА Новости, 29.04.2025
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17:18 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014134759.html
СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества
СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества
Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica за два месяца до масштабных перебоев в электроснабжении предупреждала инвесторов о риске отключений в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:18:00+03:00
2025-04-29T17:18:00+03:00
испания
португалия
франция
антониу кошта
евросовет
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica за два месяца до масштабных перебоев в электроснабжении предупреждала инвесторов о риске отключений в энергосистеме из-за широкого внедрения возобновляемых источников энергии, сообщает газета Mundo. Как отмечает газета, данная информация была опубликована 26 февраля в годовом отчете, представленном Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам. По закону компании, акции которых котируются на бирже, должны предупреждать своих инвесторов о любых угрозах, которые могут повлиять на их бизнес. "Закрытие традиционных электростанций… может привести к росту риска возникновения нарушений в работе, которые могут сказаться на снабжении и репутации компании", - говорилось в февральском отчете. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html
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испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
СМИ: в Испании знали о риске отключений электричества

Mundo: Red Eléctrica предупреждала инвесторов о риске отключений 2 месяца назад

© AP Photo / Manu FernandezЗрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica за два месяца до масштабных перебоев в электроснабжении предупреждала инвесторов о риске отключений в энергосистеме из-за широкого внедрения возобновляемых источников энергии, сообщает газета Mundo.
Как отмечает газета, данная информация была опубликована 26 февраля в годовом отчете, представленном Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам. По закону компании, акции которых котируются на бирже, должны предупреждать своих инвесторов о любых угрозах, которые могут повлиять на их бизнес.
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"Закрытие традиционных электростанций… может привести к росту риска возникновения нарушений в работе, которые могут сказаться на снабжении и репутации компании", - говорилось в февральском отчете.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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