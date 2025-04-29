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Полиция Испании предупредила о попытках мошенничества на фоне блэкаута
Полиция Испании предупредила о попытках мошенничества на фоне блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
Полиция Испании предупредила о попытках мошенничества на фоне блэкаута
Национальная полиция Испании предупредила граждан о возможных попытках мошенничества, связанных с массовым отключением электроэнергии в стране. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:48:00+03:00
2025-04-29T02:48:00+03:00
2025-04-29T02:48:00+03:00
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отключение электричества в европе
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Национальная полиция Испании предупредила граждан о возможных попытках мошенничества, связанных с массовым отключением электроэнергии в стране. "Будьте осторожны в такие моменты с возможными случаями мошенничества. Если вы получили звонок с предложением восстановить электроснабжение в обмен на номер вашего банковского счета - будьте внимательны. Доверяйте только официальным источникам, при сомнениях уточняйте информацию", - говорится в сообщении полиции в социальной сети X. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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в мире, жкх, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, ЖКХ, Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
Полиция Испании предупредила о попытках мошенничества на фоне блэкаута
Полиция Испании предупредила граждан о попытках мошенничества из-за блэкаута