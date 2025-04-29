https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013957970.html
В Испании восстановили более 60 процентов электроснабжения
В Испании восстановили более 60 процентов электроснабжения - РИА Новости, 29.04.2025
В Испании восстановили более 60 процентов электроснабжения
Около 61,35% потребления электроэнергии на территории материковой Испании восстановлено после масштабного отключения света, сообщили в компании Red Eléctrica,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:44:00+03:00
2025-04-29T02:44:00+03:00
2025-04-29T02:44:00+03:00
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Около 61,35% потребления электроэнергии на территории материковой Испании восстановлено после масштабного отключения света, сообщили в компании Red Eléctrica, управляющей национальной электросетью. "По состоянию на 00.00 (01.00 мск - ред.) восстановлено 61,35% спроса на электроэнергию на полуострове (14,074 мегаватта). Энергоснабжение возобновлено на 78% парка подстанций в транспортной сети", - говорится в сообщении компании в социальной сети X. Red Eléctrica подчеркнула, что работы по возвращению нормальной работы энергосистемы продолжаются. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013956309.html
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в мире, жкх, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, ЖКХ, Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
В Испании восстановили более 60 процентов электроснабжения
Red Eléctrica: в Испании восстановили более 60 процентов электроснабжения