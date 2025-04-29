https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013956309.html
Аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии
Аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии - РИА Новости, 29.04.2025
Аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии
Аэропорты Испании продолжали работу в течение всего понедельника благодаря активации резервных систем электроснабжения, однако перебои с электричеством привели... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:06:00+03:00
2025-04-29T02:06:00+03:00
2025-04-29T02:06:00+03:00
в мире
испания
португалия
франция
антониу кошта
евросовет
отключение электричества в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_0:0:2362:1329_1920x0_80_0_0_683b679ccaeb4e0a9546fce07a9c0ef5.jpg
МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Аэропорты Испании продолжали работу в течение всего понедельника благодаря активации резервных систем электроснабжения, однако перебои с электричеством привели к отмене ряда рейсов и задержкам, сообщили в пресс-службе оператора аэропортовой сети AENA. "Все аэропорты продолжили работу с использованием систем резервного питания, и некоторые из них продлят время своей работы для обслуживания перенесённых рейсов", - говорится в заявлении компании. В AENA уточнили, что с момента начала сбоя были активированы кризисные комитеты в каждом аэропорту и на уровне всей сети. Оператор находился в постоянном контакте с авиакомпаниями и службой управления воздушным движением Enaire, чтобы координировать действия в условиях ограничений. По данным компании, наибольшее влияние на расписание полетов оказали не только технические трудности, но и проблемы с доставкой пассажиров и экипажей в аэропорты из-за остановки общественного транспорта и перебоев в работе светофоров. Также на ситуацию повлияли ограничения в воздушном пространстве, что вынудило некоторые Оператор рекомендовал всем путешественникам заранее проверять статус рейсов у авиакомпаний. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
https://ria.ru/20250428/madrid-2013950098.html
https://ria.ru/20250428/lissabon-2013948325.html
испания
португалия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_207:0:2023:1362_1920x0_80_0_0_bff9648c2428f1e5bcbe3b9cd5262e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
Аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии
AENA: аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии
МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Аэропорты Испании продолжали работу в течение всего понедельника благодаря активации резервных систем электроснабжения, однако перебои с электричеством привели к отмене ряда рейсов и задержкам, сообщили в пресс-службе оператора аэропортовой сети AENA.
"Все аэропорты продолжили работу с использованием систем резервного питания, и некоторые из них продлят время своей работы для обслуживания перенесённых рейсов", - говорится в заявлении компании.
В AENA уточнили, что с момента начала сбоя были активированы кризисные комитеты в каждом аэропорту и на уровне всей сети. Оператор находился в постоянном контакте с авиакомпаниями и службой управления воздушным движением Enaire, чтобы координировать действия в условиях ограничений.
По данным компании, наибольшее влияние на расписание полетов оказали не только технические трудности, но и проблемы с доставкой пассажиров и экипажей в аэропорты из-за остановки общественного транспорта и перебоев в работе светофоров. Также на ситуацию повлияли ограничения в воздушном пространстве, что вынудило некоторые
Оператор рекомендовал всем путешественникам заранее проверять статус рейсов у авиакомпаний.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.