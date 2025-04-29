https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013956309.html

Аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии

Аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии - РИА Новости, 29.04.2025

Аэропорты Испании работали на резервном питании из-за сбоя электроэнергии

Аэропорты Испании продолжали работу в течение всего понедельника благодаря активации резервных систем электроснабжения, однако перебои с электричеством привели... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:06:00+03:00

2025-04-29T02:06:00+03:00

2025-04-29T02:06:00+03:00

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отключение электричества в европе

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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Аэропорты Испании продолжали работу в течение всего понедельника благодаря активации резервных систем электроснабжения, однако перебои с электричеством привели к отмене ряда рейсов и задержкам, сообщили в пресс-службе оператора аэропортовой сети AENA. "Все аэропорты продолжили работу с использованием систем резервного питания, и некоторые из них продлят время своей работы для обслуживания перенесённых рейсов", - говорится в заявлении компании. В AENA уточнили, что с момента начала сбоя были активированы кризисные комитеты в каждом аэропорту и на уровне всей сети. Оператор находился в постоянном контакте с авиакомпаниями и службой управления воздушным движением Enaire, чтобы координировать действия в условиях ограничений. По данным компании, наибольшее влияние на расписание полетов оказали не только технические трудности, но и проблемы с доставкой пассажиров и экипажей в аэропорты из-за остановки общественного транспорта и перебоев в работе светофоров. Также на ситуацию повлияли ограничения в воздушном пространстве, что вынудило некоторые Оператор рекомендовал всем путешественникам заранее проверять статус рейсов у авиакомпаний. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250428/madrid-2013950098.html

https://ria.ru/20250428/lissabon-2013948325.html

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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе