https://ria.ru/20250429/ispanija-2014132118.html

Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут

Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут - РИА Новости, 29.04.2025

Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут

Жительница провинции Уэска на северо-востоке Испании Полина рассказала РИА Новости, что в ее регионе свет в понедельник восстановился после отключения около... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:09:00+03:00

2025-04-29T17:09:00+03:00

2025-04-29T18:37:00+03:00

севилья

португалия

франция

отключение электричества в европе

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014168303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2cebe4cacee020737f0d14334e89418.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Жительница провинции Уэска на северо-востоке Испании Полина рассказала РИА Новости, что в ее регионе свет в понедельник восстановился после отключения около 23.00 по местному времени, одним из последних было восстановлено энергоснабжение Севильи около 01.00 вторника, при этом не работали стационарные телефоны, но паники не было. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). "Мы живем в деревне в частном доме с достаточной мерой автономности, и на нас отключение не сильно сказалось. А вот в городах ситуация была сложнее: люди застряли в метро, в лифтах, светофоры не работали, и возник транспортный коллапс. Власти призывали без особой нужды не пользоваться личным транспортом и не звонить в 112, чтобы не перегружать линию… Люди в целом отнеслись к отключению спокойно, с пониманием, паники не было. Стационарные телефоны не работали, мобильная связь работала с перебоями, как и мобильный интернет. В целом удавалось поддерживать связь в мессенджерах", - рассказала Полина РИА Новости. Власти, по ее словам, сразу приняли меры для перезапуска энергосистемы, в крупных городах ее начали подключать уже спустя несколько часов. "К ночи снабжение восстановили полностью. У нас на севере страны свет вернулся в районе 11 вечера, в Севилье, которую подключали одной из последних, - в час ночи", - добавила собеседница агентства. Сбой в понедельник затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html

https://ria.ru/20250429/ispanija-2014060822.html

севилья

португалия

франция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севилья, португалия, франция, отключение электричества в европе, испания