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Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут - РИА Новости, 29.04.2025
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17:09 29.04.2025 (обновлено: 18:37 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ispanija-2014132118.html
Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут
Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут - РИА Новости, 29.04.2025
Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут
Жительница провинции Уэска на северо-востоке Испании Полина рассказала РИА Новости, что в ее регионе свет в понедельник восстановился после отключения около... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:09:00+03:00
2025-04-29T18:37:00+03:00
севилья
португалия
франция
отключение электричества в европе
испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Жительница провинции Уэска на северо-востоке Испании Полина рассказала РИА Новости, что в ее регионе свет в понедельник восстановился после отключения около 23.00 по местному времени, одним из последних было восстановлено энергоснабжение Севильи около 01.00 вторника, при этом не работали стационарные телефоны, но паники не было. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). "Мы живем в деревне в частном доме с достаточной мерой автономности, и на нас отключение не сильно сказалось. А вот в городах ситуация была сложнее: люди застряли в метро, в лифтах, светофоры не работали, и возник транспортный коллапс. Власти призывали без особой нужды не пользоваться личным транспортом и не звонить в 112, чтобы не перегружать линию… Люди в целом отнеслись к отключению спокойно, с пониманием, паники не было. Стационарные телефоны не работали, мобильная связь работала с перебоями, как и мобильный интернет. В целом удавалось поддерживать связь в мессенджерах", - рассказала Полина РИА Новости. Власти, по ее словам, сразу приняли меры для перезапуска энергосистемы, в крупных городах ее начали подключать уже спустя несколько часов. "К ночи снабжение восстановили полностью. У нас на севере страны свет вернулся в районе 11 вечера, в Севилье, которую подключали одной из последних, - в час ночи", - добавила собеседница агентства. Сбой в понедельник затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html
https://ria.ru/20250429/ispanija-2014060822.html
севилья
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севилья, португалия, франция, отключение электричества в европе, испания
Севилья, Португалия, Франция, Отключение электричества в Европе, Испания
Жительница испанской провинции рассказала, как люди пережили блэкаут

Жительница Уэски в Испании рассказала о восстановлении света после отключения

© Getty Images / NurPhoto/Guillaume PinonДевушка в кафе во время отключения электричества в Испании. 28 апреля 2025
Девушка в кафе во время отключения электричества в Испании. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Guillaume Pinon
Девушка в кафе во время отключения электричества в Испании. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Жительница провинции Уэска на северо-востоке Испании Полина рассказала РИА Новости, что в ее регионе свет в понедельник восстановился после отключения около 23.00 по местному времени, одним из последних было восстановлено энергоснабжение Севильи около 01.00 вторника, при этом не работали стационарные телефоны, но паники не было.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск).
Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Испании подсчитали ущерб от масштабного отключения электроэнергии
Вчера, 10:15
«
"Мы живем в деревне в частном доме с достаточной мерой автономности, и на нас отключение не сильно сказалось. А вот в городах ситуация была сложнее: люди застряли в метро, в лифтах, светофоры не работали, и возник транспортный коллапс. Власти призывали без особой нужды не пользоваться личным транспортом и не звонить в 112, чтобы не перегружать линию… Люди в целом отнеслись к отключению спокойно, с пониманием, паники не было. Стационарные телефоны не работали, мобильная связь работала с перебоями, как и мобильный интернет. В целом удавалось поддерживать связь в мессенджерах", - рассказала Полина РИА Новости.
Власти, по ее словам, сразу приняли меры для перезапуска энергосистемы, в крупных городах ее начали подключать уже спустя несколько часов.
"К ночи снабжение восстановили полностью. У нас на севере страны свет вернулся в районе 11 вечера, в Севилье, которую подключали одной из последних, - в час ночи", - добавила собеседница агентства.
Сбой в понедельник затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 14:24
 
СевильяПортугалияФранцияОтключение электричества в ЕвропеИспания
 
 
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