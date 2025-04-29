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В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России - РИА Новости, 29.04.2025
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14:52 29.04.2025 (обновлено: 17:17 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ispanija-2014071550.html
В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России
В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России - РИА Новости, 29.04.2025
В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России
Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:52:00+03:00
2025-04-29T17:17:00+03:00
в мире
россия
испания
португалия
северный поток
европа
отключение электричества в европе
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую конкурентоспособность, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага на фоне массового отключения света в Испании. Как отметил собеседник агентства на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", охватившее преимущественно Испанию, а также Португалию отключение света уникально в истории, поскольку авария продолжалась часами. "Это должно пробудить людей в том смысле, что мы себе в ногу выстрелили. С перерезанием "Северного потока" лишили Германию возможности получать российский газ и ограничили европейскую конкурентоспособность. Это очень дорого. Нужно всё это пересмотреть. Конфликт (на Украине - ред.) разрешается, мы переходим в другую фазу, и в ней нужно открыться всем возможным источникам энергии, открыться полностью, разумеется России. И Россия также должна открыться Европе", - сказал собеседник агентства При этом он отметил, что для такого процесса потребуется время, однако призвал начинать уже сейчас. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html
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в мире, россия, испания, португалия, северный поток, европа, отключение электричества в европе
В мире, Россия, Испания, Португалия, Северный поток, Европа, Отключение электричества в Европе
В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России

Де Ареспакочага: Европа должна открыться для всех возможных источников энергии

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
Люди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую конкурентоспособность, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага на фоне массового отключения света в Испании.
Как отметил собеседник агентства на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", охватившее преимущественно Испанию, а также Португалию отключение света уникально в истории, поскольку авария продолжалась часами.
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"Это должно пробудить людей в том смысле, что мы себе в ногу выстрелили. С перерезанием "Северного потока" лишили Германию возможности получать российский газ и ограничили европейскую конкурентоспособность. Это очень дорого. Нужно всё это пересмотреть. Конфликт (на Украине - ред.) разрешается, мы переходим в другую фазу, и в ней нужно открыться всем возможным источникам энергии, открыться полностью, разумеется России. И Россия также должна открыться Европе", - сказал собеседник агентства
При этом он отметил, что для такого процесса потребуется время, однако призвал начинать уже сейчас.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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