В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России
Де Ареспакочага: Европа должна открыться для всех возможных источников энергии
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди у закрытого торгового центра во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую конкурентоспособность, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага на фоне массового отключения света в Испании.
Как отметил собеседник агентства на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", охватившее преимущественно Испанию, а также Португалию отключение света уникально в истории, поскольку авария продолжалась часами.
"Это должно пробудить людей в том смысле, что мы себе в ногу выстрелили. С перерезанием "Северного потока" лишили Германию возможности получать российский газ и ограничили европейскую конкурентоспособность. Это очень дорого. Нужно всё это пересмотреть. Конфликт (на Украине - ред.) разрешается, мы переходим в другую фазу, и в ней нужно открыться всем возможным источникам энергии, открыться полностью, разумеется России. И Россия также должна открыться Европе", - сказал собеседник агентства
При этом он отметил, что для такого процесса потребуется время, однако призвал начинать уже сейчас.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.