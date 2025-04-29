https://ria.ru/20250429/ispanija-2014071550.html

В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России

В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России - РИА Новости, 29.04.2025

В Испании призвали Европу возобновить поставки энергии из России

Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:52:00+03:00

2025-04-29T14:52:00+03:00

2025-04-29T17:17:00+03:00

в мире

россия

испания

португалия

северный поток

европа

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Странам Европы стоит открыться для всех возможных источников энергии, в том числе из России, отказ от поставок из которой ограничил европейскую конкурентоспособность, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага на фоне массового отключения света в Испании. Как отметил собеседник агентства на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", охватившее преимущественно Испанию, а также Португалию отключение света уникально в истории, поскольку авария продолжалась часами. "Это должно пробудить людей в том смысле, что мы себе в ногу выстрелили. С перерезанием "Северного потока" лишили Германию возможности получать российский газ и ограничили европейскую конкурентоспособность. Это очень дорого. Нужно всё это пересмотреть. Конфликт (на Украине - ред.) разрешается, мы переходим в другую фазу, и в ней нужно открыться всем возможным источникам энергии, открыться полностью, разумеется России. И Россия также должна открыться Европе", - сказал собеседник агентства При этом он отметил, что для такого процесса потребуется время, однако призвал начинать уже сейчас. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html

https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html

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