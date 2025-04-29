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Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
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14:24 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ispanija-2014060822.html
Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута
Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута
Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica не исключает, что причиной массового отключения электричества в стране мог быть сбой в выработке солнечной... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:24:00+03:00
2025-04-29T14:24:00+03:00
испания
эстремадура
отключение электричества в европе
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica не исключает, что причиной массового отключения электричества в стране мог быть сбой в выработке солнечной энергии в одном из регионов. Директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието на пресс-конференции отметил, что потеря генерации произошла на юго-западе страны, где расположена автономное сообщество Эстремадура - один из регионов с наибольшей мощностью фотоэлектрической генерации в Испании. "Тот факт, что отключения произошли в юго-западном регионе полуострова, может натолкнуть нас на мысль, что причиной стала потеря генерации солнечной энергии", - заявил Прието, слова которого приводит газета Periodico. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована.
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html
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испания
эстремадура
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испания, эстремадура, отключение электричества в европе, в мире
Испания, Эстремадура, Отключение электричества в Европе, В мире
Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута

Блэкаут в Испании мог произойти из-за потери солнечной генерации

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica не исключает, что причиной массового отключения электричества в стране мог быть сбой в выработке солнечной энергии в одном из регионов.
Директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието на пресс-конференции отметил, что потеря генерации произошла на юго-западе страны, где расположена автономное сообщество Эстремадура - один из регионов с наибольшей мощностью фотоэлектрической генерации в Испании.
Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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"Тот факт, что отключения произошли в юго-западном регионе полуострова, может натолкнуть нас на мысль, что причиной стала потеря генерации солнечной энергии", - заявил Прието, слова которого приводит газета Periodico.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована.
Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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ИспанияЭстремадураОтключение электричества в ЕвропеВ мире
 
 
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