https://ria.ru/20250429/ispanija-2014060822.html

Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута

Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025

Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута

Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica не исключает, что причиной массового отключения электричества в стране мог быть сбой в выработке солнечной... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:24:00+03:00

2025-04-29T14:24:00+03:00

2025-04-29T14:24:00+03:00

испания

эстремадура

отключение электричества в европе

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica не исключает, что причиной массового отключения электричества в стране мог быть сбой в выработке солнечной энергии в одном из регионов. Директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието на пресс-конференции отметил, что потеря генерации произошла на юго-западе страны, где расположена автономное сообщество Эстремадура - один из регионов с наибольшей мощностью фотоэлектрической генерации в Испании. "Тот факт, что отключения произошли в юго-западном регионе полуострова, может натолкнуть нас на мысль, что причиной стала потеря генерации солнечной энергии", - заявил Прието, слова которого приводит газета Periodico. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html

https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html

испания

эстремадура

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

испания, эстремадура, отключение электричества в европе, в мире