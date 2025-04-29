Оператор электросетей в Испании назвал возможную причину блэкаута
Блэкаут в Испании мог произойти из-за потери солнечной генерации
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica не исключает, что причиной массового отключения электричества в стране мог быть сбой в выработке солнечной энергии в одном из регионов.
Директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието на пресс-конференции отметил, что потеря генерации произошла на юго-западе страны, где расположена автономное сообщество Эстремадура - один из регионов с наибольшей мощностью фотоэлектрической генерации в Испании.
"Тот факт, что отключения произошли в юго-западном регионе полуострова, может натолкнуть нас на мысль, что причиной стала потеря генерации солнечной энергии", - заявил Прието, слова которого приводит газета Periodico.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована.