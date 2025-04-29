https://ria.ru/20250429/ispanija-2014026425.html

В Испании восстановили работу электросетей

В Испании восстановили работу электросетей - РИА Новости, 29.04.2025

В Испании восстановили работу электросетей

Работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута, сообщает компания Red Eléctrica, управляющая... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:34:00+03:00

2025-04-29T12:34:00+03:00

2025-04-29T12:34:00+03:00

в мире

испания

португалия

франция

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута, сообщает компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью. По информации радиостанции Cadena SER, полное восстановление работы электросетей произошло спустя 22 часа 45 минут после блэкаута. "На полуострове нормализована работа электросистем", - сообщила компания в соцсети X, ссылаясь на данные, полученные на 11.15 по местному времени (12.15 мск). Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013937997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе