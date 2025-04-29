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В Испании восстановили работу электросетей - РИА Новости, 29.04.2025
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12:34 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ispanija-2014026425.html
В Испании восстановили работу электросетей
В Испании восстановили работу электросетей - РИА Новости, 29.04.2025
В Испании восстановили работу электросетей
Работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута, сообщает компания Red Eléctrica, управляющая... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:34:00+03:00
2025-04-29T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута, сообщает компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью. По информации радиостанции Cadena SER, полное восстановление работы электросетей произошло спустя 22 часа 45 минут после блэкаута. "На полуострове нормализована работа электросистем", - сообщила компания в соцсети X, ссылаясь на данные, полученные на 11.15 по местному времени (12.15 мск). Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html
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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Франция, Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
В Испании восстановили работу электросетей

В Испании нормализовали работу электросетей после блэкаута

© AP Photo / Manu FernandezПассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде
Пассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Пассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего накануне масштабного блэкаута, сообщает компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью.
По информации радиостанции Cadena SER, полное восстановление работы электросетей произошло спустя 22 часа 45 минут после блэкаута.
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"На полуострове нормализована работа электросистем", - сообщила компания в соцсети X, ссылаясь на данные, полученные на 11.15 по местному времени (12.15 мск).
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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В миреИспанияПортугалияФранцияАнтониу КоштаЕвросоветОтключение электричества в Европе
 
 
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